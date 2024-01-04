Apple'dan 2024'e Kötü Başlangıç: Yeni Yayınlanan iOS 17 Güncellemesi Tüm iPhone'ları Çökertti!
Apple'dan 2024'e Kötü Başlangıç: Yeni Yayınlanan iOS 17 Güncellemesi Tüm iPhone'ları Çökertti!
Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/01/03/...
Apple'ın geçtiğimiz gün herkesin kullanımına açtığı yeni iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi, birçok iPhone cihazının kullanılmaz hale getirdi. Teknoloji devi, tepkiler üzerine yeni iOS sürümünü geri çekti. 👇
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2024 yılına dava iddiaları ve hisse değerlerinde yaşanan düşüş nedeniyle kötü bir başlangıç yapan Apple cephesinde bir olumsuz gelişme daha yaşandı.
ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz gün yayınladığı yeni iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi, birçok iPhone cihazını kullanılamaz hale getirdi.
Pek çok kullanıcı, X ve Reddit platformunda görüntülü kanıtlarla birlikte yeni güncellemeyi indirdikten sonra iPhone'larının donduğunu ve ön yükleme aşamasında takılı kaldığını iddia etti.
Apple ise bugün, kullanıcılardan gelen yüzlerce geri bildirimin ardından yeni iOS 17.3 Beta güncellemesini tüm indirme platformlarından geri çekti ve konu hakkında bir açıklama yayınladı.
Mevcut sürümün geçici olarak indirmeye kapatıldığını bildiren firma, güncelleme sonrasında telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıların, Kurtarma Modu üzerinden iOS'un geçmiş sürümlerinden birini geri yükleyerek cihazlarını kurtarabileceğini belirtti.
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