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Apple'dan 2024'e Kötü Başlangıç: Yeni Yayınlanan iOS 17 Güncellemesi Tüm iPhone'ları Çökertti!

Apple'dan 2024'e Kötü Başlangıç: Yeni Yayınlanan iOS 17 Güncellemesi Tüm iPhone'ları Çökertti!

Apple iOS iPhone 15
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:19

Apple'ın geçtiğimiz gün herkesin kullanımına açtığı yeni iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi, birçok iPhone cihazının kullanılmaz hale getirdi. Teknoloji devi, tepkiler üzerine yeni iOS sürümünü geri çekti. 👇

Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/01/03/...
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2024 yılına dava iddiaları ve hisse değerlerinde yaşanan düşüş nedeniyle kötü bir başlangıç yapan Apple cephesinde bir olumsuz gelişme daha yaşandı.

2024 yılına dava iddiaları ve hisse değerlerinde yaşanan düşüş nedeniyle kötü bir başlangıç yapan Apple cephesinde bir olumsuz gelişme daha yaşandı.

ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz gün yayınladığı yeni iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi, birçok iPhone cihazını kullanılamaz hale getirdi.

ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz gün yayınladığı yeni iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi, birçok iPhone cihazını kullanılamaz hale getirdi.

Pek çok kullanıcı, X ve Reddit platformunda görüntülü kanıtlarla birlikte yeni güncellemeyi indirdikten sonra iPhone'larının donduğunu ve ön yükleme aşamasında takılı kaldığını iddia etti.

Pek çok kullanıcı, X ve Reddit platformunda görüntülü kanıtlarla birlikte yeni güncellemeyi indirdikten sonra iPhone'larının donduğunu ve ön yükleme aşamasında takılı kaldığını iddia etti.

Apple ise bugün, kullanıcılardan gelen yüzlerce geri bildirimin ardından yeni iOS 17.3 Beta güncellemesini tüm indirme platformlarından geri çekti ve konu hakkında bir açıklama yayınladı.

Apple ise bugün, kullanıcılardan gelen yüzlerce geri bildirimin ardından yeni iOS 17.3 Beta güncellemesini tüm indirme platformlarından geri çekti ve konu hakkında bir açıklama yayınladı.

Mevcut sürümün geçici olarak indirmeye kapatıldığını bildiren firma, güncelleme sonrasında telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıların, Kurtarma Modu üzerinden iOS'un geçmiş sürümlerinden birini geri yükleyerek cihazlarını kurtarabileceğini belirtti.

Mevcut sürümün geçici olarak indirmeye kapatıldığını bildiren firma, güncelleme sonrasında telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıların, Kurtarma Modu üzerinden iOS'un geçmiş sürümlerinden birini geri yükleyerek cihazlarını kurtarabileceğini belirtti.

Apple'dan açıklama:

iOS 17.3 beta 2, az sayıda aygıtın başlatılmasını engelleyen bir sorun nedeniyle geçici olarak kullanımdan kaldırıldı. Cihazınız bu durumdaysa Kurtarma Modu’na girip iOS'un önceki bir sürümüne geri yükleyerek cihazınızı kurtarabilirsiniz. iOS 17.3 beta 2'ye güncelleme yapan biriyseniz iOS 17.3 beta 1 veya iOS 17.2.1'e geri dönerek açılmayan cihazınızı düzeltebilirsiniz. Ancak tüm verilerinizi geri yüklemek için önceki sürüme ait bir yedeğe ihtiyacınız olacaktır.”

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