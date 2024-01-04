Apple'dan 2024'e Kötü Başlangıç: Yeni Yayınlanan iOS 17 Güncellemesi Tüm iPhone'ları Çökertti!

Apple'dan açıklama:

“iOS 17.3 beta 2, az sayıda aygıtın başlatılmasını engelleyen bir sorun nedeniyle geçici olarak kullanımdan kaldırıldı. Cihazınız bu durumdaysa Kurtarma Modu’na girip iOS'un önceki bir sürümüne geri yükleyerek cihazınızı kurtarabilirsiniz. iOS 17.3 beta 2'ye güncelleme yapan biriyseniz iOS 17.3 beta 1 veya iOS 17.2.1'e geri dönerek açılmayan cihazınızı düzeltebilirsiniz. Ancak tüm verilerinizi geri yüklemek için önceki sürüme ait bir yedeğe ihtiyacınız olacaktır.”