Bakan Yardımcısından iPhone Kullanıcılarına Uyarı: "Ciddi Güvenlik Açıkları Tespit Edildi!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

Yaptığımız çalışmalar kapsamında, 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca tehdide yönelik, SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla 2203 Siber Olaylara Müdahale Ekibi’mize (SOME) gerekli bilgileri aktardık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı.

Uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için biz hazırız. Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmak bir parçasıdır.