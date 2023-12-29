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Bakan Yardımcısından iPhone Kullanıcılarına Uyarı: "Ciddi Güvenlik Açıkları Tespit Edildi!"

Bakan Yardımcısından iPhone Kullanıcılarına Uyarı: "Ciddi Güvenlik Açıkları Tespit Edildi!"

Apple Akıllı telefon iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 00:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin iPhone cihazlarında yer alan iOS işletim sisteminde önemli güvenlik açıkları tespit ettiğini açıkladı. 👇

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündeme gelen iOS cihazlarındaki güvenlik açığı iddiaları hakkında konuşan Sayan, özellikle devlet birimlerinin bu alanda yürüttüğü çalışmalara değindi.

Son günlerde gündeme gelen iOS cihazlarındaki güvenlik açığı iddiaları hakkında konuşan Sayan, özellikle devlet birimlerinin bu alanda yürüttüğü çalışmalara değindi.

Bakan Yardımcısı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi önderliğinde yürütülen siber tehdit istihbarat çalışmaları sonucunda iOS cihazlarını etkileyen önemli güvenlik açıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi önderliğinde yürütülen siber tehdit istihbarat çalışmaları sonucunda iOS cihazlarını etkileyen önemli güvenlik açıklarının tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu güvenlik açıklarının cihazların tam kontrolünün uzaktan ele geçirilmesine ön ayak olabileceğini söyleyen Sayan, ayrıca mevcut açıklar nedeniyle kullanıcı verilerinin çalınabileceğini bildirdi.

Söz konusu güvenlik açıklarının cihazların tam kontrolünün uzaktan ele geçirilmesine ön ayak olabileceğini söyleyen Sayan, ayrıca mevcut açıklar nedeniyle kullanıcı verilerinin çalınabileceğini bildirdi.

Sayan ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konu hakkında Apple'dan bilgi talep ettiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Sayan ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konu hakkında Apple'dan bilgi talep ettiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

Yaptığımız çalışmalar kapsamında, 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca tehdide yönelik, SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla 2203 Siber Olaylara Müdahale Ekibi’mize (SOME) gerekli bilgileri aktardık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı. 

Uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için biz hazırız. Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmak bir parçasıdır.

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