Bakan Yardımcısından iPhone Kullanıcılarına Uyarı: "Ciddi Güvenlik Açıkları Tespit Edildi!"
Bakan Yardımcısından iPhone Kullanıcılarına Uyarı: "Ciddi Güvenlik Açıkları Tespit Edildi!"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Son günlerde gündeme gelen iOS cihazlarındaki güvenlik açığı iddiaları hakkında konuşan Sayan, özellikle devlet birimlerinin bu alanda yürüttüğü çalışmalara değindi.
Bakan Yardımcısı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi önderliğinde yürütülen siber tehdit istihbarat çalışmaları sonucunda iOS cihazlarını etkileyen önemli güvenlik açıklarının tespit edildiğini belirtti.
Söz konusu güvenlik açıklarının cihazların tam kontrolünün uzaktan ele geçirilmesine ön ayak olabileceğini söyleyen Sayan, ayrıca mevcut açıklar nedeniyle kullanıcı verilerinin çalınabileceğini bildirdi.
Sayan ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konu hakkında Apple'dan bilgi talep ettiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.
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