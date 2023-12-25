Apple'ın 2024'te Satışa Sunacağı Devrim Niteliğindeki Ürünü Olan Vision Pro Serisi Seri Üretime Girdi

Apple'ın yeni AR/VR başlığı olan Apple Vision Pro, analistlere göre şimdiden seri üretime geçmiş durumda. 2024'te firmanın en önemli ürünü olması beklenen bu cihazın çıkması teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. Detaylar içerikte. 👇

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