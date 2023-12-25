Apple'ın 2024'te Satışa Sunacağı Devrim Niteliğindeki Ürünü Olan Vision Pro Serisi Seri Üretime Girdi
Apple'ın 2024'te Satışa Sunacağı Devrim Niteliğindeki Ürünü Olan Vision Pro Serisi Seri Üretime Girdi
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Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'nun sevkiyatlarına ilişkin son gelişmeler oldukça dikkat çekici.
TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple Vision Pro'nun toplu sevkiyatları önümüzdeki yılın ocak ayının ilk haftasında başlayacak.
Kuo, Vision Pro'nun 500 bin adetlik bir sevkiyata ulaşacağını öngörüyor, bu rakam düşük gibi görünse de ürünün 3.499 dolar gibi yüksek fiyatı göz önüne alındığında mantıklı bir tahmin.
Daha önceki analizler ise Apple'ın yıl içinde 1 milyon sevkiyata ulaşacağını öne sürüyordu ancak Vision Pro'nun yüksek fiyatı, ürünün pek çok kişinin radarına girmesini zorlaştırabilir.
Karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro, 2024 yılı için Apple'ın en önemli ürünlerinden biri olarak görülüyor.
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Bu nedenle şirketin tedarik zincirinin gecikmeleri önlemek için yoğun bir tempoda çalıştığı belirtiliyor.
İlk etapta yalnızca ABD'de satışa sunulacak olan Apple Vision Pro, randevu sistemiyle alınabilecek.
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