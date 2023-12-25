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Apple'ın 2024'te Satışa Sunacağı Devrim Niteliğindeki Ürünü Olan Vision Pro Serisi Seri Üretime Girdi

Apple'ın 2024'te Satışa Sunacağı Devrim Niteliğindeki Ürünü Olan Vision Pro Serisi Seri Üretime Girdi

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 15:26

Apple'ın yeni AR/VR başlığı olan Apple Vision Pro, analistlere göre şimdiden seri üretime geçmiş durumda. 2024'te firmanın en önemli ürünü olması beklenen bu cihazın çıkması teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'nun sevkiyatlarına ilişkin son gelişmeler oldukça dikkat çekici.

Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'nun sevkiyatlarına ilişkin son gelişmeler oldukça dikkat çekici.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple Vision Pro'nun toplu sevkiyatları önümüzdeki yılın ocak ayının ilk haftasında başlayacak.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple Vision Pro'nun toplu sevkiyatları önümüzdeki yılın ocak ayının ilk haftasında başlayacak.

Kuo, Vision Pro'nun 500 bin adetlik bir sevkiyata ulaşacağını öngörüyor, bu rakam düşük gibi görünse de ürünün 3.499 dolar gibi yüksek fiyatı göz önüne alındığında mantıklı bir tahmin.

Kuo, Vision Pro'nun 500 bin adetlik bir sevkiyata ulaşacağını öngörüyor, bu rakam düşük gibi görünse de ürünün 3.499 dolar gibi yüksek fiyatı göz önüne alındığında mantıklı bir tahmin.

Daha önceki analizler ise Apple'ın yıl içinde 1 milyon sevkiyata ulaşacağını öne sürüyordu ancak Vision Pro'nun yüksek fiyatı, ürünün pek çok kişinin radarına girmesini zorlaştırabilir.

Daha önceki analizler ise Apple'ın yıl içinde 1 milyon sevkiyata ulaşacağını öne sürüyordu ancak Vision Pro'nun yüksek fiyatı, ürünün pek çok kişinin radarına girmesini zorlaştırabilir.

Karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro, 2024 yılı için Apple'ın en önemli ürünlerinden biri olarak görülüyor.

Karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro, 2024 yılı için Apple'ın en önemli ürünlerinden biri olarak görülüyor.
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Bu nedenle şirketin tedarik zincirinin gecikmeleri önlemek için yoğun bir tempoda çalıştığı belirtiliyor.

Bu nedenle şirketin tedarik zincirinin gecikmeleri önlemek için yoğun bir tempoda çalıştığı belirtiliyor.

İlk etapta yalnızca ABD'de satışa sunulacak olan Apple Vision Pro, randevu sistemiyle alınabilecek.

İlk etapta yalnızca ABD'de satışa sunulacak olan Apple Vision Pro, randevu sistemiyle alınabilecek.

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