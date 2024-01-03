Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Samsung'un 12 Yıllık Efsanevi Telefonları Galaxy S3 ve Note 2 için Android 14 Güncellemesi Yayınlandı!

Samsung'un 12 Yıllık Efsanevi Telefonları Galaxy S3 ve Note 2 için Android 14 Güncellemesi Yayınlandı!

Samsung Android Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 18:15

Bir geliştirici, bundan tam 12 yıl önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note2 modelleri özel bir Android 14 güncellemesi yayınladı. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Zamanının popüler akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'yi hatırlamayanınız yoktur.

Zamanının popüler akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'yi hatırlamayanınız yoktur.

Günümüzden tam 12 yıl önce satışa çıkan efsane telefonlar, tahmin edebileceğiniz üzere uzun bir zaman önce üretimden kalktı ve Samsung tarafından terk edildi.

Günümüzden tam 12 yıl önce satışa çıkan efsane telefonlar, tahmin edebileceğiniz üzere uzun bir zaman önce üretimden kalktı ve Samsung tarafından terk edildi.

Ancak şimdi bir geliştirici bu cihazları unutmamış olacak ki, Samsung Galaxy S3 ve Note 2 modelleri için özel bir Android 14 sürümünü kullanıma sundu.

Ancak şimdi bir geliştirici bu cihazları unutmamış olacak ki, Samsung Galaxy S3 ve Note 2 modelleri için özel bir Android 14 sürümünü kullanıma sundu.

Lineage OS işletim sistemi üzerinden geliştirilen sürüm, söz konusu modellerinin en güncel Android arayüzü ve özellikleri ile çalışmasını sağlıyor.

Lineage OS işletim sistemi üzerinden geliştirilen sürüm, söz konusu modellerinin en güncel Android arayüzü ve özellikleri ile çalışmasını sağlıyor.

Eğer hala bir Galaxy S3 veya Note 2 modeline sahipseniz, yayınlanan Android 14 güncellemesini buradan yükleyebilirsiniz. Olası zararlı yazılımlar için herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını belirtelim.

Tahmin edebileceğiniz üzere, mevcut güncelleme tüm Galaxy S3 ve Note 2 modelleri tarafından desteklenemiyor ve bazı yazılım hataları barındıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere, mevcut güncelleme tüm Galaxy S3 ve Note 2 modelleri tarafından desteklenemiyor ve bazı yazılım hataları barındıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

⬇️

Ancak, yine de uzun yıllar önce tarihe karışan akıllı telefonların Android 14 arayüzünü ve özelliklerini sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmesinin büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, yine de uzun yıllar önce tarihe karışan akıllı telefonların Android 14 arayüzünü ve özelliklerini sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmesinin büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?