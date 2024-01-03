Samsung'un 12 Yıllık Efsanevi Telefonları Galaxy S3 ve Note 2 için Android 14 Güncellemesi Yayınlandı!
Samsung'un 12 Yıllık Efsanevi Telefonları Galaxy S3 ve Note 2 için Android 14 Güncellemesi Yayınlandı!
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Zamanının popüler akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'yi hatırlamayanınız yoktur.
Günümüzden tam 12 yıl önce satışa çıkan efsane telefonlar, tahmin edebileceğiniz üzere uzun bir zaman önce üretimden kalktı ve Samsung tarafından terk edildi.
Ancak şimdi bir geliştirici bu cihazları unutmamış olacak ki, Samsung Galaxy S3 ve Note 2 modelleri için özel bir Android 14 sürümünü kullanıma sundu.
Lineage OS işletim sistemi üzerinden geliştirilen sürüm, söz konusu modellerinin en güncel Android arayüzü ve özellikleri ile çalışmasını sağlıyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere, mevcut güncelleme tüm Galaxy S3 ve Note 2 modelleri tarafından desteklenemiyor ve bazı yazılım hataları barındıyor.
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Ancak, yine de uzun yıllar önce tarihe karışan akıllı telefonların Android 14 arayüzünü ve özelliklerini sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmesinin büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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