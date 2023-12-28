Samsung Galaxy S24 Serisinin Avrupa Fiyatı Sızdırıldı! S23'ten Daha Ucuza Satışa Sunulabilir
Samsung Galaxy S24 Serisinin Avrupa Fiyatı Sızdırıldı! S23'ten Daha Ucuza Satışa Sunulabilir
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Samsung'un gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24'ün 18 Ocak'ta yapılacak etkinlikle tanıtılması planlanıyor.
Güney Kore merkezli şirketin S24 serisini ABD'ye kıyasla Avrupa'da daha uygun fiyatla satışa sunulacağı öne sürüldü.
S23, 949 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.
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