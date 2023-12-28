Samsung Galaxy S24 Serisinin Avrupa Fiyatı Sızdırıldı! S23'ten Daha Ucuza Satışa Sunulabilir

GalaxyClub raporuna göre,128GB depolama kapasitesine sahip modeli Galaxy S24, 899€ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Aynı modelin 256GB versiyonu ise 959€ fiyat etiketiyle tüketicilere ulaşacak.

Bir üst modeli olan Galaxy S24+ ise, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve fiyatları sırasıyla 1.149 € ve 1.269 € olacak.

Serinin en üst segment modeli olan Galaxy S24 Ultra'nın da 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle yer alacağı ve bu modelin fiyatlarının ise sırasıyla 1,449 € ve 1,569 € olacağı belirtiliyor.