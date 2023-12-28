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Samsung Galaxy S24 Serisinin Avrupa Fiyatı Sızdırıldı! S23'ten Daha Ucuza Satışa Sunulabilir

Samsung Galaxy S24 Serisinin Avrupa Fiyatı Sızdırıldı! S23'ten Daha Ucuza Satışa Sunulabilir

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.12.2023 - 20:28

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi hakkında heyecan verici detaylar gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Bu son teknoloji harikası telefonlar hakkında neredeyse her şeyi biliyoruz gibi görünsek de en çarpıcı bilgilerden biri daha ortaya çıktı: Avrupa fiyatlandırması.

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Samsung'un gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24'ün 18 Ocak'ta yapılacak etkinlikle tanıtılması planlanıyor.

Samsung'un gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24'ün 18 Ocak'ta yapılacak etkinlikle tanıtılması planlanıyor.

Telefonlar hakkında, görüntülerden teknik özelliklere kadar neredeyse tüm bilgiler sızdırılmış durumda. Ancak, fiyatlandırma konusunda Samsung, henüz resmi bir açıklama yapmadığı için birçok dedikodu ortaya çıkıyor. Bugün de bu söylentilere bir yenisi daha eklendi.

Güney Kore merkezli şirketin S24 serisini ABD'ye kıyasla Avrupa'da daha uygun fiyatla satışa sunulacağı öne sürüldü.

Güney Kore merkezli şirketin S24 serisini ABD'ye kıyasla Avrupa'da daha uygun fiyatla satışa sunulacağı öne sürüldü.

GalaxyClub raporuna göre,128GB depolama kapasitesine sahip modeli Galaxy S24, 899€ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Aynı modelin 256GB versiyonu ise 959€ fiyat etiketiyle tüketicilere ulaşacak.

Bir üst modeli olan Galaxy S24+ ise, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve fiyatları sırasıyla 1.149 € ve 1.269 € olacak.

Serinin en üst segment modeli olan Galaxy S24 Ultra'nın da 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle yer alacağı ve bu modelin fiyatlarının ise sırasıyla 1,449 € ve 1,569 € olacağı belirtiliyor.

  • Galaxy S24 128GB: 899 euro

  • Galaxy S24 256GB: 959 euro

  • Galaxy S24+ 256GB: 1,149 euro

  • Galaxy S24+ 512GB: 1,269 euro

  • Galaxy S24 Ultra 256GB: 1.449 euro

  • Galaxy S24 Ultra 512GB: 1.569 euro

S23, 949 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

S23, 949 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23, bu yılın başında Avrupa'da 949 € başlangıç fiyatına sahipti. S23+, 1199, S23 Ultra'nın 256GB'lık modeli ise 1399 €'dan listelenmişti.

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