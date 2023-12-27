Amazon Prime Video Kullanıcılarına Kötü Haber: Reklamsız Kullanmak İçin Ekstra Ücret Gerekecek!
Amazon Prime Video Kullanıcılarına Kötü Haber: Reklamsız Kullanmak İçin Ekstra Ücret Gerekecek!
Amazon, müşterilerine ek olarak sunmuş olduğu Amazon Prime Video'da, 29 Ocak tarihi itibariyle reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. Reklamsız içerik izlemek isteyenlerin ek bir ücret ödemesi gerekecek...
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Dijital yayın platformlarındaki reklamlı abonelik katmanları geçtiğimiz yıl epey gündemi sarsmıştı. Yeni yıla girerken bir haber de Amazon Prime Video'dan geldi.
Amazon'un ABD'deki Prime üyelerine göndermiş olduğu e-postaya göre, 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren ek bir ücret ödememeleri durumunda reklama maruz kalacakları öğrenildi.
Yine paylaşılan bilgilere göre Amazon Prime kullanıcıları aylık ödedikleri ücrete ek olarak bir de Prime Video için ücret ödeyecek.
Konunun Türkiye pazarında nasıl ilerleyeceği ise henüz kesin değil.
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