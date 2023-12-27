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Amazon Prime Video Kullanıcılarına Kötü Haber: Reklamsız Kullanmak İçin Ekstra Ücret Gerekecek!

Amazon Prime Video Kullanıcılarına Kötü Haber: Reklamsız Kullanmak İçin Ekstra Ücret Gerekecek!

Amazon
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 17:48

Amazon, müşterilerine ek olarak sunmuş olduğu Amazon Prime Video'da, 29 Ocak tarihi itibariyle reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. Reklamsız içerik izlemek isteyenlerin ek bir ücret ödemesi gerekecek...

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Dijital yayın platformlarındaki reklamlı abonelik katmanları geçtiğimiz yıl epey gündemi sarsmıştı. Yeni yıla girerken bir haber de Amazon Prime Video'dan geldi.

Dijital yayın platformlarındaki reklamlı abonelik katmanları geçtiğimiz yıl epey gündemi sarsmıştı. Yeni yıla girerken bir haber de Amazon Prime Video'dan geldi.

Amazon'un dijital yayın platformu Amazon Prime Video, tıpkı Netflix ve Disney+ gibi ücretli abonelik sistemine geçiyor.

Amazon'un ABD'deki Prime üyelerine göndermiş olduğu e-postaya göre, 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren ek bir ücret ödememeleri durumunda reklama maruz kalacakları öğrenildi.

Amazon'un ABD'deki Prime üyelerine göndermiş olduğu e-postaya göre, 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren ek bir ücret ödememeleri durumunda reklama maruz kalacakları öğrenildi.

Birkaç aydır gündemde yer alan konunun hayata ne zaman gerçekleşeceği kesin değildi fakat 29 Ocak 2024 ile kesinleşmiş oldu. Platform, bu tarihten itibaren değişikliklerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Yine paylaşılan bilgilere göre Amazon Prime kullanıcıları aylık ödedikleri ücrete ek olarak bir de Prime Video için ücret ödeyecek.

Yine paylaşılan bilgilere göre Amazon Prime kullanıcıları aylık ödedikleri ücrete ek olarak bir de Prime Video için ücret ödeyecek.

Amazon Prime'a üye olanlar ayda ek olarak 2,99 dolar ödeyerek reklamsız bir hizmet alacak. Yıllık Amazon Prime ücreti 139 dolar ya da aylık hesapta 14.99 dolar olarak görülüyor. Prime Video'nun ise tek başına aylık 8.99 dolar olduğu biliniyor.

Konunun Türkiye pazarında nasıl ilerleyeceği ise henüz kesin değil.

Konunun Türkiye pazarında nasıl ilerleyeceği ise henüz kesin değil.

Amazon Türkiye'nin aylık abonelik ücreti ise 39 TL. Prime Video özelliği ise içinde sunuluyor.

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