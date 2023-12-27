Amazon Prime Video Kullanıcılarına Kötü Haber: Reklamsız Kullanmak İçin Ekstra Ücret Gerekecek!

Amazon Prime'a üye olanlar ayda ek olarak 2,99 dolar ödeyerek reklamsız bir hizmet alacak. Yıllık Amazon Prime ücreti 139 dolar ya da aylık hesapta 14.99 dolar olarak görülüyor. Prime Video'nun ise tek başına aylık 8.99 dolar olduğu biliniyor.