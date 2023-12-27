Bir Lise Öğrencisi Sadece Bir Cihaz Kullanarak Okulundaki Bütün iPhone'ları Hack'ledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lise öğrencisi, okulda bulunan tüm iPhone'ları başarılı bir şekilde hack'leyerek cihazların aniden kapanmasına neden oldu. Polis tarafından yürütülen soruşturma sürerken bu siber saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci henüz herhangi bir suçlama ile karşı karşıya kalmadı. Detaylar içerikte. 👇

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