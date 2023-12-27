Bir Lise Öğrencisi Sadece Bir Cihaz Kullanarak Okulundaki Bütün iPhone'ları Hack'ledi
Bir Lise Öğrencisi Sadece Bir Cihaz Kullanarak Okulundaki Bütün iPhone'ları Hack'ledi
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lise öğrencisi, okulda bulunan tüm iPhone'ları başarılı bir şekilde hack'leyerek cihazların aniden kapanmasına neden oldu. Polis tarafından yürütülen soruşturma sürerken bu siber saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci henüz herhangi bir suçlama ile karşı karşıya kalmadı. Detaylar içerikte. 👇
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Geçen ay ABD'deki Washington Liberty Lisesi'nde dikkat çekici bir siber saldırı yaşandı.
30 Kasım'da gerçekleşen bu olay, iPhone'ların basit bir elektronik cihazla işlevsiz hale getirilebileceğini gösterdi.
Olay, dersleri sabote etmeyi amaçlayan bir öğrencinin açıklanmayan bir elektronik alet kullanarak iPhone'lara yetkisiz müdahalede bulunmasıyla başladı.
Bu müdahale sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı iPhone'lar aniden kapandı.
ABD Kamu Diplomasisi Danışma Komisyonu (ACPD), iPhone'ları hack'leyen öğrenciye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.
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Bunun nedeni hack'lenen iPhone'lardan herhangi bir verinin sızıp sızmadığının bilinmemesi.
Olayın üzerinde günlerdir çalışan kolluk kuvvetleri, siber saldırıdan doğrudan veya potansiyel olarak etkilenen tüm öğrencilerin kimlik tespitlerinin yapıldığını bildirdi.
ABD basını, konu hakkında daha fazla bilgi almak için ACPD ve siber güvenlik uzmanları ile görüştü ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç elde edilemedi.
Uzmanlar, siber saldırılardan etkilenmemek için cihazlarda güncel yazılım kullanmanın önemine vurgu yaptı.
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