Orijinal Olmayan Şarj Kablosu Kullanan Bir Kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i Eridi
Orijinal Olmayan Şarj Kablosu Kullanan Bir Kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i Eridi
Reddit'te bir kullanıcının yaşadığı deneyim, orijinal olmayan şarj aletlerinin tehlikelerini gözler önüne seriyor. Kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i, kalitesiz bir şarj aleti kullanımı sonucu eridi. Bu tür taklit ürünler, düşük elektrik direnci ve iletkenlikleri nedeniyle aşırı ısınma riski taşıyor ve elektronik cihazlara ciddi zararlar verebiliyor. Detaylar içerikte. 👇
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Apple'ın Made for iPhone (MFi) lisans programı, şirketin cihazları için yalnızca Apple ürünlerinin veya MFi sertifikalı aksesuarların kullanılmasını önermesiyle bilinir.
Bu politika bazen yüksek maliyetli olarak görülse de güvenlik ve uyumluluk açısından önemli olabilir.
Reddit'in "r/iphone" bölümünde yaşanan bir olay, Apple'ın bu konudaki endişelerini haklı çıkarıyor gibi görünüyor.
Kullanıcı "NoisilyMarvellous", iPhone 15 Pro Max'ini gece boyunca şarj ettiğini ve sabah uyandığında kablo ve telefonunu erimiş olarak bulduğunu paylaştı.
Kullanıcının şarj sırasında kullanılan kablo ve adaptörün markası ile kaynağı hakkında bilgi vermemesi, bu durumun düşük kaliteli bir aksesuar kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimalini artırıyor.
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Bu tür vakalar şarj aksesuarlarının kalitesinin neden önemli olduğunu gösteriyor.
Kalitesiz veya taklit ürünler, düşük elektrik direnci ve iletkenlik sebebiyle daha fazla ısınabilir ve cihazlara zarar verebilir.
Apple'ın MFi programı, yüksek kalite standartlarına uyan ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayarak bu tür riskleri azaltmayı amaçlıyor.
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