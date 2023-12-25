Orijinal Olmayan Şarj Kablosu Kullanan Bir Kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i Eridi

Reddit'te bir kullanıcının yaşadığı deneyim, orijinal olmayan şarj aletlerinin tehlikelerini gözler önüne seriyor. Kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i, kalitesiz bir şarj aleti kullanımı sonucu eridi. Bu tür taklit ürünler, düşük elektrik direnci ve iletkenlikleri nedeniyle aşırı ısınma riski taşıyor ve elektronik cihazlara ciddi zararlar verebiliyor. Detaylar içerikte. 👇

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