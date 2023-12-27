Tesla Robotunun Bir Mühendise Saldırdığı Olayda Fabrika Kan Gölüne Döndü
Tesla Robotunun Bir Mühendise Saldırdığı Olayda Fabrika Kan Gölüne Döndü
İki yıl önce Tesla'nın Teksas fabrikasında gerçekleşen bir kaza sonucunda bir robotun bir mühendise saldırmasıyla olay yerinin kan gölüne dönüştüğü bildirildi. Fabrikadaki işçilerle görüşen bir avukat, kazaların fabrika yetkilileri tarafından rapor edilmediği yönünde kanıtlar bulunduğunu ifade etti. Detaylar içerikte. 👇
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Tesla'nın ABD'deki Giga Texas fabrikasında 2021 yılında meydana gelen olayda bir mühendis, arızalı bir robotun saldırısına uğradı.
Görgü tanıkları, alüminyum araba parçalarını taşıyan bir robotun kontrolünü kaybederek mühendise saldırdığını bildirdi.
Robot, mühendisin kollarına ve sırtına metal "pençelerini" sapladı, bu da fabrika boyunca uzun bir kan izi bırakmasına sebep oldu.
Tesla, bu olayı resmi bir yaralanma raporunda belirtti ancak mühendisin işten izin almasına gerek olmadığını iddia etti.
Şirketin Giga Texas fabrikasında çalışan bir avukat, fabrikada meydana gelen yaralanmaların sayısının eksik rapor edildiğini belirtti.
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Bu iddia, 28 Eylül 2021'deki bir inşaat işçisinin ölümünün dahil olduğu bir olayı da içeriyor.
Tesla, yalnızca 2018'de 36 yaralanmayı raporlamadı, iş kazalarını ve yaralanmaları, "kişisel tıbbi vakalar" olarak bildirdi.
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Asimov'un kehanetinin birinci adımı, üç robot yasası.
Bu gidişle uzaylılardan önce robotlar istila edecek bizi 🤨
Terminatör filmi gerçek olmaya başladı sanırsam 😁