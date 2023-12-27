Tesla Robotunun Bir Mühendise Saldırdığı Olayda Fabrika Kan Gölüne Döndü

İki yıl önce Tesla'nın Teksas fabrikasında gerçekleşen bir kaza sonucunda bir robotun bir mühendise saldırmasıyla olay yerinin kan gölüne dönüştüğü bildirildi. Fabrikadaki işçilerle görüşen bir avukat, kazaların fabrika yetkilileri tarafından rapor edilmediği yönünde kanıtlar bulunduğunu ifade etti. Detaylar içerikte. 👇

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