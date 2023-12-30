TikTok'ta İzlenme Geçmişinizi Görüntüleyebilmek için Yapmanız Gerekenleri Adım Adım Anlatıyoruz!
TikTok'ta İzlenme Geçmişinizi Görüntüleyebilmek için Yapmanız Gerekenleri Adım Adım Anlatıyoruz!
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Tiktok'ta kullanıcılar, artık izlenme geçmişlerini kolayca görüntüleyebilecekleri yeni bir yönteme sahip. 👇
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Birçok TikTok kullanıcısı, platformda tekrardan izlemek istediği bir videoyu favorilere eklemeyi unutabiliyor veya videonun bulunduğu akış sayfasını yanlışlıkla yenileyebiliyor.
Tam da bu noktada uygulamada yer alan izlenme geçmişi devreye giriyor. Ancak gelin görün ki pek çok kişi Tiktok'ta izlenme geçmişini nasıl görüntüleyebileceği hakkında net bir bilgiye sahip değil.
TikTok'ta izlenme geçmişini görüntülemek ve silmek için takip etmeniz gereken adımlar şöyle:
1. İlk olarak, ana sayfanın sağ alt tarafında yer alan "Profil" simgesine tıklıyoruz.
2. Sağ üst tarafta yer alan açılır menü simgesi ile beraber "Ayarlar ve gizlilik" bölümüne giriş yapıyoruz.
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3. Burada "İçerik ve Ekran" alanının altında yer alan "Aktivite merkezi" isimli seçeneğe dokunmamız gerekiyor.
4. Ardından bu bölümde karşımıza çıkan "İzlenme geçmişi" alanına tıklıyoruz.
5. Görüntülediğimiz izlenme geçmişi alanındaki videoların tümünü kaldırmak için sağ üst tarafta yer alan "Seçin" simgesine dokunmamız gerekiyor.
6. Daha sonrasında ise alt alanda yer alan "Tüm izlenme geçmişini seçin" komutu ile beraber "Sil" seçeneğine dokunarak izlenme geçmişimizi temizliyoruz.
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