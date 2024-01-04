Apple Hisseleri, iPhone 16 Hakkında Ortaya Atılan "İlgi Çekici Olmayacak" İddiaları Nedeniyle Sert Düştü!
Apple Hisseleri, iPhone 16 Hakkında Ortaya Atılan "İlgi Çekici Olmayacak" İddiaları Nedeniyle Sert Düştü!
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Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği yeni iPhone 16 ailesi, tanıtımına daha aylar olmasına rağmen teknoloji dünyasında konuşulmayı başlandı.
Şimdiye kadar ortaya atılan birçok iddia, yeni telefon serisinin halefi iPhone 15'e benzer şekilde yeni tasarım ve donanım özellikleri ile beraber geleceğini işaret ederken, Barclays tarafından yayınlanan yeni rapor tam tersini söylüyor.
İngiltere merkezli bankanın yeni analiz raporuna göre, Apple'ın başta iPhone 16 serisi olmak üzere 2024 yılında piyasaya süreceği yeni ürünleri tüketicilerin ilgisini çeken yeni özellikler taşımayacak ve yeterli talep görmeyecek.
Barclays, söz konusu analiz raporu ile beraber teknoloji devinin notunu düşürdüğü gibi, hisselerinin de zarar görmesine neden oldu.
Bankanın raporu sonrasında Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüşle yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. Böylece şirketin piyasa değerinde yaklaşık 90 milyar dolarlık bir azalma yaşandı.
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Apple'a ait notunu 'nötr'den bir alt seviyeye indiren ve 12 aylık fiyat hedefini 160 dolara düşüren İngiliz kurum ayrıca, firmanın hisseleri için 'sat' tavsiyesi verdi.
Öte yandan, ABD merkezli teknoloji devinin yakın zamanda bir dizi dava ile de karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Financial Times gazetesinin haberine göre, şirket Google'a benzer şekilde açılan rekabet davaları nedeniyle milyarlarca dolarlık cezaya maruz kalabilir.
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