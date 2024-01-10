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Apple, Eski iPhone Cihazlarını Kasıtlı Olarak Yavaşlattığı Gerekçesiyle Kullanıcılara Tazminat Ödemeye Başladı

Apple, Eski iPhone Cihazlarını Kasıtlı Olarak Yavaşlattığı Gerekçesiyle Kullanıcılara Tazminat Ödemeye Başladı

Apple Akıllı telefon iPhone 15
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 21:40

Bazı eski iPhone modellerini kasıtlı olarak yavaşlatmak ile suçlanan Apple, ABD'de açılan dava sonucu kullanıcılara tazminat ödemeye başladı.👇

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2017 yılında ABD'deki bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarının satın alındıktan sadece birkaç ay sonra yavaşlaması gerekçesiyle Apple'ı suçladığı dava 2023 yazında sona erdi.

2017 yılında ABD'deki bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarının satın alındıktan sadece birkaç ay sonra yavaşlaması gerekçesiyle Apple'ı suçladığı dava 2023 yazında sona erdi.

Detaylar için:

Mahkeme, suçlu bulunan Apple'ın davacı kullanıcılara toplamda 500 milyon dolarlık tazminat cezası ödemesini öngördü.

Mahkeme, suçlu bulunan Apple'ın davacı kullanıcılara toplamda 500 milyon dolarlık tazminat cezası ödemesini öngördü.

Teknoloji devi, 2024 yılına girmemizle birlikte mağdur iPhone sahiplerinin her birine yaklaşık 92 dolar tazminat ödemeye başladı.

Teknoloji devi, 2024 yılına girmemizle birlikte mağdur iPhone sahiplerinin her birine yaklaşık 92 dolar tazminat ödemeye başladı.

Peki olayların aslı ne? Apple gerçekten de iPhone cihazlarını yavaşlattı mı?

Eski iPhone cihazlarının performansında yaşanan ani düşüşün ardındaki en büyük sebep, Ocak 2017'de piyasaya sürülen iOS 10.2.1 güncellemesinde gizli.

Eski iPhone cihazlarının performansında yaşanan ani düşüşün ardındaki en büyük sebep, Ocak 2017'de piyasaya sürülen iOS 10.2.1 güncellemesinde gizli.
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iPhone 6 ve 7 serisindeki tüm telefonlar için bazı performans düzenlemeleri içeren söz konusu güncelleme, aslında cihazların yetersiz pil performansı nedeniyle aniden kapanmasını önlemek amacıyla yayınlanmıştı.

iPhone 6 ve 7 serisindeki tüm telefonlar için bazı performans düzenlemeleri içeren söz konusu güncelleme, aslında cihazların yetersiz pil performansı nedeniyle aniden kapanmasını önlemek amacıyla yayınlanmıştı.
onedio.com
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Apple, sahiden de yeni güncelleme sayesinde erken kapanma sorununu aşmıştı. Ancak, telefonların pil ömrü düştükçe işlemci hızının da düştüğü ve bu nedenle telefonların oldukça yavaşladığı da gözlemlendi.

Apple, sahiden de yeni güncelleme sayesinde erken kapanma sorununu aşmıştı. Ancak, telefonların pil ömrü düştükçe işlemci hızının da düştüğü ve bu nedenle telefonların oldukça yavaşladığı da gözlemlendi.
onedio.com

İlerleyen süreçte olayı toplu davaya götüren iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 veya 7 Plus kullanıcıları, ilk olarak sorunun temel kaynağı olan batarya değişiminde indirim hakkı kazandı. Ağustos 2023'te ise Apple, karşı taraf ile uzlaşarak tüm kullanıcılara belirli bir tazminat cezası ödemeyi kabul etti.

İlerleyen süreçte olayı toplu davaya götüren iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 veya 7 Plus kullanıcıları, ilk olarak sorunun temel kaynağı olan batarya değişiminde indirim hakkı kazandı. Ağustos 2023'te ise Apple, karşı taraf ile uzlaşarak tüm kullanıcılara belirli bir tazminat cezası ödemeyi kabul etti.
onedio.com

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, kullandığınız akıllı telefon modellerinde buna benzer bir olay yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, kullandığınız akıllı telefon modellerinde buna benzer bir olay yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım...
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