Kişinin Sağlık Durumunu Analiz Edip Hastalıklarını Belirleyebilen Akıllı Ayna İcat Edildi
Kişinin Sağlık Durumunu Analiz Edip Hastalıklarını Belirleyebilen Akıllı Ayna İcat Edildi
CES 2024'te tanıtılan Anura MagicMirror, kişisel yüz taraması yaparak sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiler sunan ilk akıllı aynadır. Bu özellik, kullanıcıların sağlık durumlarını daha iyi anlamalarına ve hastalıklarını öğrenmelerine olanak tanıyor. Detaylar içerikte. 👇
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NuraLogix tarafından geliştirilen Anura MagicMirror, dijital sağlık teknolojisinin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.
Bu akıllı ayna kullanıcıların sağlık bilgilerini, özellikle yüzündeki kan akışını analiz ederek tespit edebiliyor.
Bu yöntemle kişinin kan basıncı ve kalp hastalığı riski gibi hayati değerlerini ölçebiliyor.
55 cm boyutundaki bu ayna, kullanıcının karşısına geçmesiyle 30 saniyelik bir tarama süreci başlatıyor.
Bu süreçte patentli Transdermal Optical Imaging teknolojisi sayesinde kişinin yüzünü algılıyor ve kan akışını izleyerek sağlık durumunu analiz ediyor.
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Makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak 100'den fazla sağlık parametresi hakkında bilgi sağlıyor.
Anura MagicMirror, kişilerin kan basıncı, vücut kitle indeksi, kalp atış hızındaki değişimler, nabız hızı, solunum hızı ve yaşı gibi birçok sağlık bilgisini sunuyor.
Ayrıca kullanıcının diyabet, kardiyovasküler hastalık, felç, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi çeşitli hastalıklar için risk değerlendirmesi yapabiliyor.
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