Kişinin Sağlık Durumunu Analiz Edip Hastalıklarını Belirleyebilen Akıllı Ayna İcat Edildi

CES 2024'te tanıtılan Anura MagicMirror, kişisel yüz taraması yaparak sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiler sunan ilk akıllı aynadır. Bu özellik, kullanıcıların sağlık durumlarını daha iyi anlamalarına ve hastalıklarını öğrenmelerine olanak tanıyor. Detaylar içerikte. 👇

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