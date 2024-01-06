Tam Mevsimiyken Ocak Ayında Mutlaka Tüketmeniz Gereken Sebze ve Meyveler
Tam Mevsimiyken Ocak Ayında Mutlaka Tüketmeniz Gereken Sebze ve Meyveler
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Ocak ayı ile birlikte kış mevsiminin ikinci ayına girmiş bulunmaktayız. Yılbaşı heyecanının yavaş yavaş geçtiği ve yerini kar sevincine bıraktığı Ocak ayının bu ilk günlerinde yeni sebze ve meyveler de elbette sofralarımızda yerini alıyor. Tıpkı domatesin yaz meyvesi olması gibi kışın da tam o zaman tüketmemiz gereken yiyecekler mevcut. Gelin Ocak ayı tam mevsimi olan meyve ve sebzeler nelermiş bir bakalım. 👇