Yaşadığı Kötü Ev Arkadaşlığı Deneyimleriyle Bizi Oha'lara Gark Eden 15 Bahtsız Bedevi
Yaşadığı Kötü Ev Arkadaşlığı Deneyimleriyle Bizi Oha'lara Gark Eden 15 Bahtsız Bedevi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahmarder...
Bazı kişiler yalnız yaşamayı sevmezler. Ancak bazen de biri ile yaşamak çok zor ve çekilmez olabiliyor. 'Şimdiye kadar sahip olduğunuz en kötü oda arkadaşı ne yaptı?' sorusuna verilen cevapları sizler için derledik. Gelin insanların yaptığı absürt şeyleri dinleyelim...
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1. Ev arkadaşı evde yokken parti vermenin sınırlarını zorlamak...
2. Ev arkadaşınız bıçaklansa ne yapabilirsiniz?
3. Sahte soygun uydurmak.🤔
4. "Eski ev arkadaşım merdivenin altını lavabo olarak kullanırdı."
5. Potansiyel bir cadı olabilir...
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6. "Çöp kutusuna tuvaletini yapıyordu."
7. "Odasını bir çöp kutusuna dönüştürdü."
8. "Bir dönem boyunca aynı odada kaldığım arkadaşım hiçbir alarm sesine uyanamazdı."
9. "Bir ev arkadaşım vardı ki, temizlikten bihaberdi. Artan yemeklerini asla tüketmez, çürümeye terk ederdi."
10. "Kedisini beslemiyordu."
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11. "Her hafta başkasını getiriyordu."
12. "Oda arkadaşlarımın yüzünden muzları sonsuza dek nefret ettim."
13. "Oda arkadaşlarım biraz tuhaf insanlardı."
14. Yıkamış gibi yalaması...
15. "Hakkımda yalan söylediler. Duyduklarıma resmen inanamadım."
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