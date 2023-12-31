Yaşadığı Kötü Ev Arkadaşlığı Deneyimleriyle Bizi Oha'lara Gark Eden 15 Bahtsız Bedevi

'Üniversitede üç ev arkadaşımdan biri tamamen rastgele seçilmişti. Bize adını söylemez, bizimle konuşmaz ya da bize karşı bir ilgi göstermezdi. Gece 2'de, barlardan dönerken zifiri karanlıkta mutfakta yemek yapardı. Erkek arkadaşı (belki de kardeşi ya da arkadaşıydı, ilişkilerinin ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik) bizim haberimiz olmadan bizim eve taşınmış. Bir gece, saat 3 sularında tüyler ürpertici bir çığlık duyduk ve daha önceki olaylar sonrasında polisi aramanın zamanı geldiğine karar verdik. Adam tutuklandı ve kadın dikiş atılması için hastaneye götürüldü. Ancak bu olaydan sonra bile bize karşı bir ilgi göstermedi ve adamın etrafta dolaşması hepimizin güvenliğinden endişe duymamıza neden oldu. Görünüşe göre bu durum hakkında yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu.'