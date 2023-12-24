Aşırı Cimri Flörtlere Denk Gelerek İlk Buluşmadan Hüsrana Uğrayan 14 Kişi

Çünkü 'fasülye sağlıklı ve yemek için bir servet harcamanıza gerek yok.' Ben bir İngilizim, bu yüzden sevinçle ve hevesle fasulyeli tost yerim, ama haftanın her günü, her üç öğününde mi? Hayır, dostum. Üniversitedeyken, parasız bir öğrenci olduğum için çok yedim. Ancak şimdi 40'lı yaşlarımızdayız, böyle bir gereklilik yok.'