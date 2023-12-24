Aşırı Cimri Flörtlere Denk Gelerek İlk Buluşmadan Hüsrana Uğrayan 14 Kişi
Aşırı Cimri Flörtlere Denk Gelerek İlk Buluşmadan Hüsrana Uğrayan 14 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/consheabrown...
Kadınlar, inanılmaz derecede cimri birisiyle çıktıkları randevu deneyimlerini paylaşıyor ve bunlardan bazıları düşündürücü derecede korkutucu.
'Adet dönemi için ped satın almak yerine, para tasarrufu yapmak adına bana, çalıştığım kreşten bebek bezi çalmamı teklif ederdi.' Daha fazlası için buyurun haberimize. 👇
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Tutumlu olmakta kesinlikle bir sakınca yoktur.
1. "Eski sevgililerimden biri oldukça cimriydi."
2. "Yemeğe çıktığım adam bana her işlemde 25 sent geri kazandıran bir kredi kartı olduğunu söyledi."
3. "Ex flörtüm yatak almamak için yer yatağında uyuyordu."
4. Yaptığı kurabiyeyi ısırdığım için benden 2 dolar istemişti.
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5. "Geleceği düşünmeden yaşlı babasıyla yolculuğa çıkmıştık."
6. "Arkadaşlarının yanında hesabımı ödedi sonra benden parasını istedi."
7. "COVID-19 ile mücadele ederken, bana biraz üzüm ve donmuş mango getirmesini rica etmiştim."
8. "Evine gittiğim zaman elektrik faturası çok gelmesin diye ışıkları açmıyorduk."
9. "Eski kocam ucuz diye her üç öğününde de fasulyeli tost yerdi."
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10. "Kendi nişan yüzüğümü 300 dolara kendim satın aldım."
11. "Bir zamanlar, tam anlamıyla zengin olmasa da, kabarık bir mirasla ortalama bir kişiden daha fazla sahip olan bir adamla çıktım."
12. "Resmen son bir kez yemeği ona kitleyim diye düşünmüş."
13. "Regl dönemi için ped almak yerine çalıştığım kreşten bebek bezi çalmamı isterdi."
14. "Birlikte kısa bir kaçamak planlamıştı."
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