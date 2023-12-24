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Aşırı Cimri Flörtlere Denk Gelerek İlk Buluşmadan Hüsrana Uğrayan 14 Kişi

Aşırı Cimri Flörtlere Denk Gelerek İlk Buluşmadan Hüsrana Uğrayan 14 Kişi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 16:31

Kadınlar, inanılmaz derecede cimri birisiyle çıktıkları randevu deneyimlerini paylaşıyor ve bunlardan bazıları düşündürücü derecede korkutucu.

'Adet dönemi için ped satın almak yerine, para tasarrufu yapmak adına bana, çalıştığım kreşten bebek bezi çalmamı teklif ederdi.' Daha fazlası için buyurun haberimize. 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/consheabrown...
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Tutumlu olmakta kesinlikle bir sakınca yoktur.

Tutumlu olmakta kesinlikle bir sakınca yoktur.

Birkaç kuruş biriktirmekte, bir kupon kesmekte kesinlikle bir sakınca yok. Ancak doğal olarak, insanların yaptığı bazı hareketlerde durumlar tamamen kontrolden çıkabilir. Bu ise artık 'cimriliğe' gider.

1. "Eski sevgililerimden biri oldukça cimriydi."

1. "Eski sevgililerimden biri oldukça cimriydi."

'Bir kere tatil yapmıştık ve toplu taşıma için para harcamayı reddetti. Bu yüzden, bir hafta boyunca her gün 50 bin ila 60 bin adım atmamı sağladı. Ayaklarımın kopacağını düşünmüştüm.'

2. "Yemeğe çıktığım adam bana her işlemde 25 sent geri kazandıran bir kredi kartı olduğunu söyledi."

2. "Yemeğe çıktığım adam bana her işlemde 25 sent geri kazandıran bir kredi kartı olduğunu söyledi."

Kendi alışverişini yaparken, her ürün için ayrı bir işlem gerçekleştiriyor. Ayda 400 dolar kira ödüyordu. Üstelik yıllık 120 bin dolar civarında kazanmasına rağmendi bu cimriliği. Evini ziyaret ettiğimde Zemin yoktu (gerçekten alt zemine basıyordu) ve tüm ev hayvan dışkısı gibi kötü kokuyordu. İğrençti. Ve son derece düzenli ve profesyonel biri olarak görünüyor. Bu beni tamamen şaşırttı.

3. "Ex flörtüm yatak almamak için yer yatağında uyuyordu."

3. "Ex flörtüm yatak almamak için yer yatağında uyuyordu."

'Yatakların gereksiz olduğuna inanıyordu ve herkesin yerde uyuması gerektiğini savunuyordu. Bu konuda en sonunda pes ettim ve yerde uyudum.'

4. Yaptığı kurabiyeyi ısırdığım için benden 2 dolar istemişti.

4. Yaptığı kurabiyeyi ısırdığım için benden 2 dolar istemişti.

'Bir keresinde birkaç lokma için benden iki dolar istemişti.'

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5. "Geleceği düşünmeden yaşlı babasıyla yolculuğa çıkmıştık."

5. "Geleceği düşünmeden yaşlı babasıyla yolculuğa çıkmıştık."

'Eski sevgilim konaklama için otel veya motel ücretlerini fazla buldu. Gecelik 100 dolardan fazla olan bu ücretleri ödemeyi reddetti ve 80'li yaşlarının sonlarında olan babasını Volkswagen Golf'ünde uyumaya zorladı. Bu durum, hem babası için hem de bizim için oldukça zorlu bir deneyim oldu. Onu ertesi gün terk ettim.'

6. "Arkadaşlarının yanında hesabımı ödedi sonra benden parasını istedi."

6. "Arkadaşlarının yanında hesabımı ödedi sonra benden parasını istedi."

'Bir akşam yemeğinde, arkadaşlarının huzurunda hesabı ödemeyi teklif etti. Ancak, daha sonra benden yemeğin parasını ibanla atmamı istedi. Kız arkadaşının kendi yemeğini ödediğinin görülmesini istemiyordu. Kazancımın dört katını elde eden bu kişi, her kuruşunu koruma konusunda adeta bir takıntıya sahipti. Böyle bir durumla bir daha asla karşılaşmak istemiyorum.'

7. "COVID-19 ile mücadele ederken, bana biraz üzüm ve donmuş mango getirmesini rica etmiştim."

7. "COVID-19 ile mücadele ederken, bana biraz üzüm ve donmuş mango getirmesini rica etmiştim."

'Kapıma bıraktı, ardından 10 dolarlık maliyeti için bana ibanını attı. Bu süre zarfında, ona 300 dolarlık bir gözlük almış, evime geldiğinde dolabımdan ve buzdolabımdan yemesine izin vermiş, havaalanından düzenli olarak onu almıştım. Ancak, benimle çıktığı tek randevu ilk randevumuz olan Starbucks'a gitmekti. Allah razı olsun en azından onu ödemiş.'

8. "Evine gittiğim zaman elektrik faturası çok gelmesin diye ışıkları açmıyorduk."

8. "Evine gittiğim zaman elektrik faturası çok gelmesin diye ışıkları açmıyorduk."

9. "Eski kocam ucuz diye her üç öğününde de fasulyeli tost yerdi."

9. "Eski kocam ucuz diye her üç öğününde de fasulyeli tost yerdi."

Çünkü 'fasülye sağlıklı ve yemek için bir servet harcamanıza gerek yok.' Ben bir İngilizim, bu yüzden sevinçle ve hevesle fasulyeli tost yerim, ama haftanın her günü, her üç öğününde mi? Hayır, dostum. Üniversitedeyken, parasız bir öğrenci olduğum için çok yedim. Ancak şimdi 40'lı yaşlarımızdayız, böyle bir gereklilik yok.'

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10. "Kendi nişan yüzüğümü 300 dolara kendim satın aldım."

10. "Kendi nişan yüzüğümü 300 dolara kendim satın aldım."

Onun bana geri ödeme yaptığını düşünüyorsanız; Hayır. Ancak, evlenip evlenmediğimizi belirteyim. Evlenmedik.'

11. "Bir zamanlar, tam anlamıyla zengin olmasa da, kabarık bir mirasla ortalama bir kişiden daha fazla sahip olan bir adamla çıktım."

11. "Bir zamanlar, tam anlamıyla zengin olmasa da, kabarık bir mirasla ortalama bir kişiden daha fazla sahip olan bir adamla çıktım."

'İlişkimizin başlarında, Sevgililer Günü'nde altı arkadaşını evime davet etti. Evde hazırlanmış bir yemek için yemeğin sonunda, herkesten kişi başı 10 sterlin istedi. Hayatımda insanları evime davet edip onlardan yemek için ücret almayı hayal bile edemezdim.'

12. "Resmen son bir kez yemeği ona kitleyim diye düşünmüş."

12. "Resmen son bir kez yemeği ona kitleyim diye düşünmüş."

'Eski erkek arkadaşımla pizza yemeye gitmiştik (gerçekten de çok cimri biriydi, anlatacak çok hikayem var). Ancak cüzdanını 'unuttuğunu' söyledi ve hesabı ben ödedikten sonra benimle ilişkisini sonlandırdı, hatırladıkça kahkahalarla gülüyorum.'

13. "Regl dönemi için ped almak yerine çalıştığım kreşten bebek bezi çalmamı isterdi."

13. "Regl dönemi için ped almak yerine çalıştığım kreşten bebek bezi çalmamı isterdi."

'Böylece para tasarrufu yapardı. Bir keresinde eve geldiğimde bir kutu bebek bezi vardı. Kendisinin bir anne olduğunu iddia ederek, bir bebek bezi bankasından almıştı. Ona daha ucuz diye tampon almayı bile önerdim. Ancak o sadece bebek bezi istiyordu.'

14. "Birlikte kısa bir kaçamak planlamıştı."

14. "Birlikte kısa bir kaçamak planlamıştı."

'Oteldeki odamıza vardığımda, odalarımızın hiç penceresi olmadığını öğrenmek beni şaşırttı. Bu odaların yaklaşık 5 ila 10 dolar daha ucuz olduğunu söyledi.'

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