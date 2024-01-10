Nostalji Meraklılarına Müjde: Bu El Konsolu 1989 Çıkışlı Sega Genesis Oyunlarını Oynatabiliyor!
Nostalji Meraklılarına Müjde: Bu El Konsolu 1989 Çıkışlı Sega Genesis Oyunlarını Oynatabiliyor!
1989'da çıkan ve bir dönemin en popüler konsollarından birisi olan Sega Genesis, yıllar sonra oyunlarıyla tekrar karşımıza çıkacak. Hyperkin isimli firma, orijinal Sega Genesis kartuşlarıyla bile oynanabilen bir el konsolu tanıttı.
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Sega Mega Drive dönemi tekrar mı başlıyor?
Hyperkin isimli firma kolları sıvamış ve ortaya ilginç bir el konsolu çıkartıyor.
Dileyen kişiler bu konsolu televizyona bağlayıp oynayabilecek.
Firma daha önce bu tarz ürünleri satışa sunmuştu.
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