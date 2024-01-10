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Nostalji Meraklılarına Müjde: Bu El Konsolu 1989 Çıkışlı Sega Genesis Oyunlarını Oynatabiliyor!

Nostalji Meraklılarına Müjde: Bu El Konsolu 1989 Çıkışlı Sega Genesis Oyunlarını Oynatabiliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 17:12

1989'da çıkan ve bir dönemin en popüler konsollarından birisi olan Sega Genesis, yıllar sonra oyunlarıyla tekrar karşımıza çıkacak. Hyperkin isimli firma, orijinal Sega Genesis kartuşlarıyla bile oynanabilen bir el konsolu tanıttı.

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Sega Mega Drive dönemi tekrar mı başlıyor?

Sega Mega Drive dönemi tekrar mı başlıyor?

Amerika'da bilinen ismiyle Sega Genesis, 1989'da çıktığı tarihten bu yana en çok satan oyun konsollarından birisi olmuş durumda. Sayısız oyuna ev sahipliği yapan bu konsol, geçmişte her oyuncuya çok güzel anlar yaşatmıştı. Şimdi ise sahalara geri dönecek gibi duruyor.

Hyperkin isimli firma kolları sıvamış ve ortaya ilginç bir el konsolu çıkartıyor.

Hyperkin isimli firma kolları sıvamış ve ortaya ilginç bir el konsolu çıkartıyor.

Sega Genesis oyunlarını rahatça çalıştırabilecek olan Mega 95 isimli bu el konsolu, aynı zamanda cihaz için üretilen ve piyasaya sunulan kartuş oyunları da destekleyecek. Yani cihaza sahip kişiler, elindeki Sega Genesis kartuş oyunlarını bu el konsoluna takarak dilediği gibi oynayabilecek.

Dileyen kişiler bu konsolu televizyona bağlayıp oynayabilecek.

Dileyen kişiler bu konsolu televizyona bağlayıp oynayabilecek.

Şayet konsolun ekranı küçük gelirse o halde televizyona bağlayarak yanında gelen kontrolcüler ile birlikte oyunları daha büyük ekranda oynama şansına sahip olacaksınız. Nintendo Switch mantığı ile ilerleyen el konsolunun günümüzde retro oyunlara aşina olan kişileri heyecanlandırdığını düşünüyoruz.

Firma daha önce bu tarz ürünleri satışa sunmuştu.

Firma daha önce bu tarz ürünleri satışa sunmuştu.

Daha önce retro oyunları oynamaya yarayan bazı konsolları piyasaya süren Hyperkin, Mega 95 ile birlikte artık günümüzde teknolojiye ayak uyduran bir retro konsolu tasarlamış gibi görünüyor. Şu an için çıkış tarihi ve fiyatı ise belli değil. Peki Türkiye'de satılacak olursa gidip alır mıydınız?

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