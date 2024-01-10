Nostalji Meraklılarına Müjde: Bu El Konsolu 1989 Çıkışlı Sega Genesis Oyunlarını Oynatabiliyor!

Daha önce retro oyunları oynamaya yarayan bazı konsolları piyasaya süren Hyperkin, Mega 95 ile birlikte artık günümüzde teknolojiye ayak uyduran bir retro konsolu tasarlamış gibi görünüyor. Şu an için çıkış tarihi ve fiyatı ise belli değil. Peki Türkiye'de satılacak olursa gidip alır mıydınız?