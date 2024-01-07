Silent Hill 2 ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake Bu Yıl Geliyor!
Silent Hill 2 ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake Bu Yıl Geliyor!
Yakın zamanda duyurulan Silent Hill 2 ve Metal Gear 3: Snake Eater Remake'den çıkış tarihlerine dair bir video yayınlandı. PlayStation'un resmi hesabından yayınlanan videoda, iki oyunun da 2024 içerisinde geleceğinden bahsediliyor.
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Yayınlanan videoda birçok 2024 oyunundan kesit bulunuyor.
Konami, Snake Eater'ın özüne sadık kalmayı planlıyor.
Korkuyu iliklerinize kadar hissetmeye hazır olun!
Ertelenme ihtimalleri hâlâ var.
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