Silent Hill 2 ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake Bu Yıl Geliyor!

PlayStation'un paylaştığı videoya göre her iki oyun da bu yıl içerisinde gelecek. Tabii bu kesin bir bilgi değil. Büyük bütçeli oyunların geliştirme süreçlerindeki aksaklıklar bu tarihlerin ileri atılmasındaki en büyük nedenlerden. Bu nedenle her iki oyunun da ertelenebilme ihtimali var.