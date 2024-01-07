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Silent Hill 2 ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake Bu Yıl Geliyor!

Silent Hill 2 ve Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake Bu Yıl Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 09:59

Yakın zamanda duyurulan Silent Hill 2 ve Metal Gear 3: Snake Eater Remake'den çıkış tarihlerine dair bir video yayınlandı. PlayStation'un resmi hesabından yayınlanan videoda, iki oyunun da 2024 içerisinde geleceğinden bahsediliyor.

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Yayınlanan videoda birçok 2024 oyunundan kesit bulunuyor.

Konami, Snake Eater'ın özüne sadık kalmayı planlıyor.

Konami, Snake Eater'ın özüne sadık kalmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında duyurulan oyun, özüne sadık kalmak istiyor. Orijinal seslendirme kadrosunu koruyan Konami, oyunun özüne sadık kalarak radikal değişiklikler yapmamayı düşünüyor.

Korkuyu iliklerinize kadar hissetmeye hazır olun!

Korkuyu iliklerinize kadar hissetmeye hazır olun!

Silent Hill 2 Remake, Bloober Team tarafından geliştiriliyor. Korku türünün en iyi örneklerinden olan yapımı yakın zamanda görmemiz mümkün. Daha önce de birçok sızıntı paylaşan Dusk Golem'e göre oyun cilalama aşamasında. Bu da yakın zamanda net çıkış tarihi ve oyun ile ilgili detayları öğrenebileceğimiz anlamına geliyor.

Ertelenme ihtimalleri hâlâ var.

Ertelenme ihtimalleri hâlâ var.

PlayStation'un paylaştığı videoya göre her iki oyun da bu yıl içerisinde gelecek. Tabii bu kesin bir bilgi değil. Büyük bütçeli oyunların geliştirme süreçlerindeki aksaklıklar bu tarihlerin ileri atılmasındaki en büyük nedenlerden. Bu nedenle her iki oyunun da ertelenebilme ihtimali var.

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