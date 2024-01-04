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13 Yaşındaki Bir Genç Çıkışından Bu Yana 40 Yıl Geçen Tetris Oyununu "İlk Bitiren Kişi" Olduğuna İnanıyor

13 Yaşındaki Bir Genç Çıkışından Bu Yana 40 Yıl Geçen Tetris Oyununu "İlk Bitiren Kişi" Olduğuna İnanıyor

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 14:39

Oklahoma'dan 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununu yenen ilk kişi olduğunu düşünüyor. Gibson, 38 dakika süren bir oyun sonucunda 'ekran katili' seviyesini geçip 157. seviyeye ulaşarak oyunu çökertmeyi başardı. Detaylar içerikte. 👇

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13 yaşındaki Willis Gibson, 1988'de piyasaya sürülen orijinal Nintendo Tetris oyununu tamamlayan ilk kişi olduğuna inanıyor.

13 yaşındaki Willis Gibson, 1988'de piyasaya sürülen orijinal Nintendo Tetris oyununu tamamlayan ilk kişi olduğuna inanıyor.

Oklahoma'da yaşayan bu genç oyuncu, Tetris'te "ekran katili" olarak bilinen 30. seviyeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Oklahoma'da yaşayan bu genç oyuncu, Tetris'te "ekran katili" olarak bilinen 30. seviyeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu seviye oyunda blokların o kadar hızlı düştüğü bir noktayı ifade ediyor ki daha önce yalnızca yapay zeka tarafından başarılmıştı.

Bu seviye oyunda blokların o kadar hızlı düştüğü bir noktayı ifade ediyor ki daha önce yalnızca yapay zeka tarafından başarılmıştı.

Gibson, bu aşamaya oyuna başladıktan sadece 38 dakika sonra ulaştı ve 157. seviyeye ulaştığında ise oyunun çökmesine neden oldu.

Gibson, bu aşamaya oyuna başladıktan sadece 38 dakika sonra ulaştı ve 157. seviyeye ulaştığında ise oyunun çökmesine neden oldu.

Gibson, Tetris oynamaya 11 yaşında başladı ve günde üç ila beş saat pratik yaparak becerilerini geliştirdi.

Gibson, Tetris oynamaya 11 yaşında başladı ve günde üç ila beş saat pratik yaparak becerilerini geliştirdi.
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Bu tutkusu, onu birçok oyun turnuvasına katılmaya ve Ekim ayındaki bir turnuvada üçüncü olmaya kadar götürdü.

Bu tutkusu, onu birçok oyun turnuvasına katılmaya ve Ekim ayındaki bir turnuvada üçüncü olmaya kadar götürdü.

Tetris oyunu, ilk olarak 1984 yılında bir Sovyet mühendisi tarafından yaratıldı ve 1988'de ABD'ye ulaştı.

Tetris oyunu, ilk olarak 1984 yılında bir Sovyet mühendisi tarafından yaratıldı ve 1988'de ABD'ye ulaştı.

Oyun, yarım milyardan fazla mobil indirme ile tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olmaya devam ediyor.

Oyun, yarım milyardan fazla mobil indirme ile tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olmaya devam ediyor.

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