13 Yaşındaki Bir Genç Çıkışından Bu Yana 40 Yıl Geçen Tetris Oyununu "İlk Bitiren Kişi" Olduğuna İnanıyor
13 Yaşındaki Bir Genç Çıkışından Bu Yana 40 Yıl Geçen Tetris Oyununu "İlk Bitiren Kişi" Olduğuna İnanıyor
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13 yaşındaki Willis Gibson, 1988'de piyasaya sürülen orijinal Nintendo Tetris oyununu tamamlayan ilk kişi olduğuna inanıyor.
Oklahoma'da yaşayan bu genç oyuncu, Tetris'te "ekran katili" olarak bilinen 30. seviyeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.
Bu seviye oyunda blokların o kadar hızlı düştüğü bir noktayı ifade ediyor ki daha önce yalnızca yapay zeka tarafından başarılmıştı.
Gibson, bu aşamaya oyuna başladıktan sadece 38 dakika sonra ulaştı ve 157. seviyeye ulaştığında ise oyunun çökmesine neden oldu.
Gibson, Tetris oynamaya 11 yaşında başladı ve günde üç ila beş saat pratik yaparak becerilerini geliştirdi.
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Bu tutkusu, onu birçok oyun turnuvasına katılmaya ve Ekim ayındaki bir turnuvada üçüncü olmaya kadar götürdü.
Tetris oyunu, ilk olarak 1984 yılında bir Sovyet mühendisi tarafından yaratıldı ve 1988'de ABD'ye ulaştı.
Oyun, yarım milyardan fazla mobil indirme ile tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olmaya devam ediyor.
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