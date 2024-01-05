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Fahri Tarih Dersi: Metacritic'e Göre En İyi Assassin's Creed Oyunları

Fahri Tarih Dersi: Metacritic'e Göre En İyi Assassin's Creed Oyunları

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:31

Assassin's Creed, ilk olarak 2007 yılında oyuncularla buluşmuştu. Aslında Prince of Persia için bir devam oyunu olarak geliştirilen yapım, evrilerek isim değişikliğine gitmişti. Assassin's Creed ismi ile çıkış yapan ilk yapım, oyun dünyasına uzunca bir süre damga vurmayı başardı. Biz de bu yazımızda sizlere Metacritic puanlarına göre en iyi Assassin's Creed oyunlarını listeledik.

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10. Assassin's Creed Mirage - Metascore: 76

10. Assassin's Creed Mirage - Metascore: 76

Bu yıl çıkan ve köklere dönüş mottosuyla hareket eden Mirage, oyuncular tarafından olumsuz eleştriler aldı. Bunun en büyük sebebi, oyunun içerik yönünden bir hayli zayıf olmasıydı. Kısa bir oynanış süresine sahip olan ve çeşitlilik konusunda yetersiz olan yapım, tüm bunlara rağmen ortalama bir puan almayı başardı.

9. Assassin's Creed Revelations - Metascore: 80

9. Assassin's Creed Revelations - Metascore: 80

Osmanlı döneminde geçen ve İstanbul sokaklarında dolaştığımız Revelations, Ezio üçlemesinin son oyunu. Özellikle Türk oyuncuların ilgisini çeken yapım, ortalama üzeri eleştriler almayı başardı. Hikâye kısmında zayıf yönleri olsa da eleştirmenlerden ve oyunculardan ortalama notlar almayı başardı.

8. Assassin's Creed Valhalla - Metascore: 80

8. Assassin's Creed Valhalla - Metascore: 80

Valhalla'da, Viking topraklarında başlayan maceramız zamanla daha geniş coğrafyalara yayılıyor. İskandinav topraklarında başlayan hikâye, oyun ilerledikçe dallanıp budaklanıyor. Rol yapma ögelerinin de yoğun olduğu bu yapım, oynanış süresi bakımından da bir hayli uzun. Oyunu tamamen bitirmek için en az 100 saatinizi gözden çıkarmanız gerekiyor.

7. Assassin's Creed - Metascore: 81

7. Assassin's Creed - Metascore: 81

2007 yılında piyasaya sürülen ilk Assassin's Creed, döneminin ilerisinde bir yapımdı. Açık dünya bir harita, güzel görünen grafikler ve ilgi çekici bir hikâye ile birçok oyuncunun gönlünde taht kurmayı başardı. Bununla birlikte de günümüze kadar uzanan Assassin's Creed macerası başladı.

6. Assassin's Creed: Origins - Metascore: 81

6. Assassin's Creed: Origins - Metascore: 81

Antik Mısır'da geçen Origins, rol yapma ögelerini seri ile buluşturan ilk oyun oldu. Verdiğimiz kararlar oyunun gidişatını etkiliyordu. Bunun yanında seviye sistemi ve yetenek ağacı da bir rol yapma oyunu gibi tasarlanmıştı. Her ne kadar serinin köklü hayranları bu özellikleri çok sevmese de, Origins olumlu yorumlar almayı başardı.

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5. Assassin's Creed Odyssey - Metascore: 83

5. Assassin's Creed Odyssey - Metascore: 83

Odyssey ile birlikte Antik Yunanistana doğru yola koyuluyoruz. Oyuna iki farklı karakterden birini seçerek başlıyoruz. Origins'de kullanılan rol yapma ögeleri ise daha gelişmiş bir şekilde karşımızda. Karakterlerin iyi işlenmiş olması ve hikâye kısmında da iyi bir iş çıkarılması, Odyssey'i en sevilen Assassin's Creed oyunlarından biri yapıyor.

4. Assassin's Creed III - Metascore: 84

4. Assassin's Creed III - Metascore: 84

Assassin's Creed III, bizleri Amerikan Devrimine götürüyor. Birden çok karakteri kontrol ettiğimiz oyunda, başrolümüz Connor Davenport. Bunun yanında Black Flag'de yönettiğimiz Edward Kenway'in oğlu Haytham Kenway'de oyunda oynanabilir karakterlerden bir tanesi. Bir kesim oyuncu tarafından çok da sevilmeyen Assassin's Creed III, yine de ortalama üstü puanlar almayı başardı.

3. Assassin's Creed IV: Black Flag - Metascore: 88

3. Assassin's Creed IV: Black Flag - Metascore: 88

Korsanlık ve suikastçilik konseptini birleştiren bu yapım, çıktığı dönem oldukça olumlu eleştriler almıştı. Yapım her ne kadar bir suikastçinin hikâyesini anlatmaya çalışsa da ana odak korsanlık teması üzerine kuruluydu. Korsanların cirit attığı bu uçsuz bucaksız denizlerde yapılan gemi savaşları, Black Flag'i öne çıkaran en önemli unsurlardan.

2. Assassin's Cree: Brotherhood - Metascore: 89

2. Assassin's Cree: Brotherhood - Metascore: 89

Ezio üçlemesinin ikinci oyunu olan Brotherhood, bizleri 1500'lerin Romasına götürüyor. İkinci oyunun ardından çıkan yapım, at sürme gibi birkaç yeni mekaniği seriye eklemişti. Bulunduğu dönemi iyi bir şekilde yansıtan yapım, hikâye kısmında da oyuncuları üzmemeyi başardı. Bu durum da doğal olarak olumlu inceleme puanları almasına sebep oldu.

1. Assassin's Creed 2 - Metascore: 90

1. Assassin's Creed 2 - Metascore: 90

2009 yılında çıkan Assassin's Creed II, büyük bir kesim tarafından serinin en iyi oyunu olarak kabul edilmekte. Bunun en büyük sebeplerinden birisi, Ezio karakterinin çok iyi bir şekilde işlenmesi. Bunun yanında hikâyenin de sürükleyici ve ilgi çekici olması yapımı üst seviyeye taşıyan unsurlardan.

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