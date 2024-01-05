Fahri Tarih Dersi: Metacritic'e Göre En İyi Assassin's Creed Oyunları
Fahri Tarih Dersi: Metacritic'e Göre En İyi Assassin's Creed Oyunları
Assassin's Creed, ilk olarak 2007 yılında oyuncularla buluşmuştu. Aslında Prince of Persia için bir devam oyunu olarak geliştirilen yapım, evrilerek isim değişikliğine gitmişti. Assassin's Creed ismi ile çıkış yapan ilk yapım, oyun dünyasına uzunca bir süre damga vurmayı başardı. Biz de bu yazımızda sizlere Metacritic puanlarına göre en iyi Assassin's Creed oyunlarını listeledik.
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10. Assassin's Creed Mirage - Metascore: 76
9. Assassin's Creed Revelations - Metascore: 80
8. Assassin's Creed Valhalla - Metascore: 80
7. Assassin's Creed - Metascore: 81
6. Assassin's Creed: Origins - Metascore: 81
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5. Assassin's Creed Odyssey - Metascore: 83
4. Assassin's Creed III - Metascore: 84
3. Assassin's Creed IV: Black Flag - Metascore: 88
2. Assassin's Cree: Brotherhood - Metascore: 89
1. Assassin's Creed 2 - Metascore: 90
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