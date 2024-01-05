Fahri Tarih Dersi: Metacritic'e Göre En İyi Assassin's Creed Oyunları

Bu yıl çıkan ve köklere dönüş mottosuyla hareket eden Mirage, oyuncular tarafından olumsuz eleştriler aldı. Bunun en büyük sebebi, oyunun içerik yönünden bir hayli zayıf olmasıydı. Kısa bir oynanış süresine sahip olan ve çeşitlilik konusunda yetersiz olan yapım, tüm bunlara rağmen ortalama bir puan almayı başardı.