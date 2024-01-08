2024'ün Sonundan İtibaren AB Ülkelerinde Type-C Girişi Olmayan Hiçbir Cihaz Satılamayacak
2024'ün Sonundan İtibaren AB Ülkelerinde Type-C Girişi Olmayan Hiçbir Cihaz Satılamayacak
Avrupa Birliği ülkelerinde alınan yeni bir kararla birlikte artık tüm cihazlarda yalnızca Type-C girişlerinin kullanılacağı açıklandı. Bu kararın uygulanması 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Detaylar içerikte. 👇
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Avrupa Parlamentosu, mobil teknoloji alanında önemli bir karar alarak 2024 yılının sonuna kadar tüm cep telefonlarının USB Type-C şarj girişine sahip olmasını zorunlu kıldı.
Dizüstü bilgisayarları ve tabletleri de içerecek şekilde genişletilen bu düzenlemeyle 2025 yılına kadar bu cihazların da Type-C girişi kullanmaları gerekecek.
Bu değişim, Type-C'nin küresel bir şarj standardı haline gelmesini hızlandırıyor ve micro USB ile Lightning gibi diğer giriş türlerinin yerini almasını sağlıyor.
Mobil ve elektronik cihaz üreticilerine bu geçiş için bir yıl süre tanınmış durumda.
Bu süre zarfında üreticilerin mevcut ve yeni üretilecek cihazlarında USB Type-C girişlerine geçiş yapmaları bekleniyor.
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Bu karar, aynı zamanda her yeni cihaz için ayrı bir şarj aleti gerekliliğini ortadan kaldıracak ve böylece harcanan paranın ekonomi içinde kalmasını sağlayacak.
Özellikle ABD'li teknoloji devi Apple'ın alınan bu karardan etkileneceği görünüyor.
Apple, cep telefonlarında özel bir şarj girişi olan Lightning'i kullanıyor ve bu kararla nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu.
Apple'ın bu değişikliğe nasıl uyum sağlayacağını yakın zamanda piyasaya süreceği modellerde göreceğiz.
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