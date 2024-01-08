2024'ün Sonundan İtibaren AB Ülkelerinde Type-C Girişi Olmayan Hiçbir Cihaz Satılamayacak

Avrupa Birliği ülkelerinde alınan yeni bir kararla birlikte artık tüm cihazlarda yalnızca Type-C girişlerinin kullanılacağı açıklandı. Bu kararın uygulanması 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1