Apple'ın Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı Vision Pro, Ön Siparişe Açıldı: Yoğun Talep Teslimatları Geciktirecek!
Apple'ın Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı Vision Pro, Ön Siparişe Açıldı: Yoğun Talep Teslimatları Geciktirecek!
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Teknoloji devi Apple tarafından ilk kez WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, dün itibariyle resmi olarak ön siparişe sunuldu.
Şuanda sadece anavatanı ABD'de ön sipariş başvurularının açıldığı cihazın başlangıç fiyatı, 3 bin 500 dolar olarak açıklandı.
Yeni sanal gerçeklik gözlüğünün kısmen pahalı fiyatını aldırmayan kullanıcılar, henüz ilk günden Vision Pro'ya karşı oldukça yoğun bir ilgi gösterdi.
Şirket ise yoğun talep nedeniyle henüz kısa bir süre önce ön siparişe sunduğu cihaz için teslimat sürelerini 2 ay kadar ertelemek zorunda kaldı.
Firmanın resmi online mağazasında 256GB kapasiteli Vision Pro için teslimat süresi mart ayına kayarken, 512GB ve 1TB'lık versiyonlar adına belirlenen teslimat tarihlerinin de ileriye alındığı görüldü.
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Öte yandan Apple, yeni bir Vision Pro modeli satın almak isteyen kullanıcıların bazı yüz ve görme bilgilerini belirtmesini talep ediyor.
Ünlü şirket ilk olarak, kullanıcıların Face ID ile doğrulama ve yüz taraması yapabilecekleri bir iPhone ya da iPad cihazını yanlarında bulundurmalarını istiyor. Apple, bu sayede sipariş edilecek Vision Pro için kullanıcıların yüz bilgilerine uygun en doğru kafa bantlarını belirleyebiliyor.
Firma ayrıca, gözlük kullanan kullanıcıların yüz bilgileri ile beraber görme bozuklukları ile ilgili bir anketi doldurması ve reçetesini sisteme yüklemesi gerektiğini belirtiyor. Şirket gözlük takan kullanıcıların Vision Pro'yu rahatça kullanabilmesi adına özel lensler üretiyor.
Yeni Apple Vision Pro, anavatanı ABD'de 2 Şubat tarihinde resmi olarak satışa sunulacak. Karma gerçeklik başlığının ülkemize ne zaman ayak basacağı ve Türkiye'deki satış fiyatı hala merak konusu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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