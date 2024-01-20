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A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Bluetooth Kulaklık Earphones 2 Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumlar

etiket A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Bluetooth Kulaklık Earphones 2 Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumlar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 12:57

A101'de bu hafta herkesin merakla beklediği bir kulaklık var. Xiaomi Tws Earphones 2 Pro, Xiaomi'nin sevilen modellerinden biri. Son zamanlarda elektronik tüm cihazlarını herkesin kullandığı Xiaomi, kulaklık konusunda da iddialı. Xiaomi'nin bu kulaklığının özelliklerini ve yorumlarını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

18 Ocak 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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A101 Aldın Aldın kataloğu her hafta merakla bekleniyor. Bu haftanın kataloğunda herkesin beğendiği Xiaomi Tws Earphones 2 Pro kulaklık bulunuyor.

A101 Aldın Aldın kataloğu her hafta merakla bekleniyor. Bu haftanın kataloğunda herkesin beğendiği Xiaomi Tws Earphones 2 Pro kulaklık bulunuyor.

Xiaomi markasının kulaklıklarından biri olan Tws Earphones 2 Pro'nun özelliklerine ve yorumlarına gelin birlikte bakalım...

Xiaomi Tws Earphones 2 Pro, kulaklık almak isteyenlerin sıklıkla baktıkları modellerden. Kulak içi bu model, bluetooth özellikli kulaklıklar arasında çok tercih ediliyor.

Xiaomi Tws Earphones 2 Pro, kulaklık almak isteyenlerin sıklıkla baktıkları modellerden. Kulak içi bu model, bluetooth özellikli kulaklıklar arasında çok tercih ediliyor.

Kulaklık kullananlar için gürültü engelleme özelliği çok önemli. Xiaomi Tws Earphones 2 Pro'nun geniş frekans menzilli aktif gürültü engelleme özelliği var. Dışarıdaki rahatsızlıkları engellemek için bu kulaklıklar şart! Kendinizi müziğe veya filme kaptırabileceğiniz kulaklıklar ile dışarıdaki inşaat seslerini artık hiç duymayacaksınız. 🎬

Xiaomi kulaklık ayrıca şeffaflık modunu da destekliyor. Bu özellik sayesinde kulaklık takarken dışarıyla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Her seferinde kulaklığı çıkarıp iletişim kurmak zorunda kalmıyorsunuz. 🎧

Xiaomi kulaklık ayrıca şeffaflık modunu da destekliyor. Bu özellik sayesinde kulaklık takarken dışarıyla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Her seferinde kulaklığı çıkarıp iletişim kurmak zorunda kalmıyorsunuz. 🎧

3 mikrofonu bulunan Xiaomi Tws Earphones 2 Pro, net aramalar için ideal bir kulaklık. Daha net bir çağrı deneyimi sunduğu için çokça tercih ediliyor. Aramalarda gürültüyü engelleyen modu sayesinde karşınızdakini rahatça duyabiliyorsunuz. Açık havada arama yaptığınızda bile her şeyi net şekilde duymak mümkün.

30 saatlik pil ömrü olan Xiaomi Tws Earphones 2 Pro, kulaklıklar içinde uzun pil ömrü sayesinde öne çıkan bir model.

30 saatlik pil ömrü olan Xiaomi Tws Earphones 2 Pro, kulaklıklar içinde uzun pil ömrü sayesinde öne çıkan bir model.

Kulaklıkların şarjı kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanıyor. Tek kulaklık kullanımı için 6 saatlik pil ömrü olan kulaklık, kablosuz olarak da şarj edilebiliyor. Bu uzun pil ömrü sayesinde müzik hiç durmayacak. 🎶

Hızlı şarj özelliği de olan kulaklıkları 10 dakika şarj ederek 90 dakika kullanmak mümkün.

Lüks seramik dokuya sahip kulaklıkların sizi rahat ettireceği kesin!

Lüks seramik dokuya sahip kulaklıkların sizi rahat ettireceği kesin!

Dayanıklı Xiaomi Tws Earphones 2 Pro kulaklıkları kullanmak da oldukça rahat. Kulağınıza takılıyken sizi rahatsız etmeyecek kulaklıklar ile dizi izlemek veya müzik dinlemek hiç zorlayıcı olmuyor. Seramik yapısı sayesinde hızlıca dokunuşları algılayabiliyor. Kulaklığa dokunarak modlar arası geçiş yapmak, müziği durdurmak veya ses kontrolünü etkinleştirmek mümkün. Kulaklıkları çıkardığınızda müzik duruyor ve takınca tekrar çalmaya devam ediyor.

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Tatmin edici ses kalitesiyle kullananların öve öve bitiremediği Xiaomi Tws Earphones 2 Pro'nun 12 mm LCP dinamik sürücüsü var.

Tatmin edici ses kalitesiyle kullananların öve öve bitiremediği Xiaomi Tws Earphones 2 Pro'nun 12 mm LCP dinamik sürücüsü var.

Güçlü sesini bu sürücüden alan kulaklıkların üç geniş frekans bandı var. Bu özellik sayesinde şarkıcının nefesini bile duyabiliyorsunuz. Ayrıntılı sesleri duymak istiyorsanız bu kulaklıklar ideal!

Ürüne gelen yorumları buraya bıraktık. 👇

Ürüne gelen yorumları buraya bıraktık. 👇

  • 2 haftadır kullanıyorum, freepods 4i ile bunu tercih etme arasında kalmıştım ve yanlışlıkla bunu sipariş çıkmışım. Telefonum Xiaomi olması işimi bağlantı yönündende kolaylaştırmış oldu, ayrıca 35d e kadar anc özelliği artısı oldu. Bağlantısı çok kolay, kutunun ve kulaklıkların şarj süresini herhangi bi programa ihtiyac duymadan görebiliyorsunuz. Konuşma performansı modlarına göre değişiyor, rüzgar önleme, anc modu vs. baya etkili şekilde çalışıyor işini iyi yapıyor yani, karşı taraf rüzgar sesi almıyor veya sizin sesinizden hariç başka sesleri duymuyor. Modlar müzik dinlerken de etki ediyor, mod değiştirdiğinizde sesinde değiştiğini hissedebiliyorsunuz, bas yükselmesi veya vokal sesinin geriye ya da öne gelmesi gibi. Müzik dinlerken benim gibi sesi bi tık az bulanlar olabilir, onu da herhangi bir ekolayzır programıyla halledebiliyorsunuz. Gayet yeterli duruma gelip etraftan ultra izoleli yaşatıyor. Kutu içeriğinden 14 tane ucu çıkması, şarj kablosunun kaliteli olması artı bi durum. Eksiler olarak diğer kulaklılara nazaran biraz daha kaba ve kulaklık üzerindeki dokunmatik tuşları ayarlamak için herhangi bi programı yok henüz.

  • Tam bir f/p ürünü olduğunu düşündüğüm için aldım. Satıcı aynı gün saatler içerisinde kargoya verdi. Güzel bir deneyim oldu. Ürün zaten tam istediğim gibi.

  • Ürün tek kelime ile müthiş. Bir şeyin iyisini istiyorsan pahalısını alacan. Kulaklığı gürültülü iş yerinde takıyorum. Dışarıdan gelen sesi bastırma moduna geçiyorum. Dış sesi yarı yarıya indiriyor. Telefonu açmak için kulaklığa 2 tık yapıyorsun, adamın sesi cam gibi geliyor. Aynı şekilde senide çok net duyuyor.

  • Çok güzel bir ürün. Ses kalitesi mikrofon kalitesi kulakta ağrı yapmıyor, düşmüyor. Marka olacak diye dünyanın parasını vermeye hiç gerek yok, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

Xiaomi Tws Earphones 2 Pro modelini almayı düşünüyorsanız linkleri burada. 👇

Xiaomi Tws Earphones 2 Pro modelini almayı düşünüyorsanız linkleri burada. 👇

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