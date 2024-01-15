Samsung Galaxy S24'ün Resmi Ürün Sayfasına Dair Görüntüler Sızdırılarak Tüm Bilgileri Ortaya Döküldü
Samsung Galaxy S24'ün Resmi Ürün Sayfasına Dair Görüntüler Sızdırılarak Tüm Bilgileri Ortaya Döküldü
Samsung Galaxy S24'ün resmi ürün tanıtım sayfası lansmanından günler önce sızdırıldı. Sayfa yeni bilgiler içermese de Samsung'un yapay zeka alanında önemli sürprizler yapacağına dair ipuçları sunuyor. Detaylar içerikte. 👇
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S24'ün tanıtımı için gün saydığı yılın ilk büyük lansman etkinliğini düzenlemeye hazırlanıyor.
Bu heyecan verici etkinlik, 17 Ocak Çarşamba günü 21.00'de San Jose'deki Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşecek.
Samsung'un bu tür büyük lansmanlar öncesi sıkça karşılaştığı bir durum bu kez de tekrarlandı, sızıntılar.
Teknoloji dünyasının tanınmış sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass, Galaxy S24 serisine ait resmi ürün sayfasını erken bir şekilde kamuoyu ile paylaştı.
Bu sızıntı, yeni amiral gemisi telefonların ana özelliklerini büyük ölçüde ortaya koydu.
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Galaxy S24 serisinin tanıtım materyallerinde sıkça "Galaxy AI is coming" (Galaxy AI geliyor) ifadesine yer verilmişti.
Galaxy S24 Ultra'nın ürün sayfasında ise "Galaxy AI is here" (Galaxy AI burada) ifadesi dikkat çekiyor.
Sayfada ayrıca cihazın S-Pen ile Google'da nesne arama yapabilmesi ve sesli görüşmelerde anlık çeviri özelliği gibi yenilikler gösteriliyor.
Galaxy S24 Ultra'nın dikkat çeken diğer özellikleri arasında 200 MP fotoğraf çekimi, 8K video kaydı ve 100x space zoom bulunuyor.
Ek olarak ekranın 2600 nit parlaklık sunması da dikkat çekici bir başka detay.
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Galaxy S24+'ın ürün sayfasında ise sesli görüşmelerde çeviri özelliği, 50 MP fotoğraf çözünürlüğü, 8K video çekimi ve 30x zoom özellikleri öne çıkıyor.
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