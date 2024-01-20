Yüksek Performans mı, Uygun Fiyat mı? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Karşılaştırması

Bu karşılaştırma, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro arasındaki temel farkları ve her birinin sunduğu özellikleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Her iki model de kendi alanlarında etkileyici özelliklere sahip. Seçiminiz, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak değişecektir. Eğer daha üstün bir kamera sistemi, gelişmiş ekran teknolojisi ve daha güçlü bir işlemci arıyorsanız, iPhone 15 Pro sizin için daha uygun olabilir. Ancak, temel özelliklerle yetinebilecekseniz ve daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, iPhone 15 sizin için yeterli olacaktır.