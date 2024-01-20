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Yüksek Performans mı, Uygun Fiyat mı? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Karşılaştırması

Yüksek Performans mı, Uygun Fiyat mı? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Karşılaştırması

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 07:31

Apple'ın en son telefonları iPhone 15 ve iPhone 15 Pro arasındaki farkları incelediğimizde, tasarım, malzeme kullanımı, ekran teknolojisi ve daha birçok önemli özellik üzerinden karşılaştırma yapabiliriz. iPhone 15, renk seçenekleri ve dayanıklı malzeme kullanımı ile kullanıcıların dikkatini çekerken, iPhone 15 Pro, premium malzeme tercihi ve şık renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Her iki modelin ekran teknolojisi, kamera sistemleri, performans özellikleri ve depolama kapasiteleri arasındaki farkları değerlendirerek, hangi modelin kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacağım.

Kaynak: https://mashable.com/article/iphone-1...
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Fiyat

Fiyat

iPhone 15'in ocak 2024 başlangıç fiyatı 50 bin TL iken, iPhone 15 Pro 68 bin Tl'den başlıyor. iPhone 15'in 256GB depolama alanına sahip modeli ortalama 71.499 TL'ye mal oluyor. Eğer fotoğraf ve video biriktirmeyi seviyorsanız, 256GB modelini tercih etmenizi öneririm. iPhone 15 Pro'nun en pahalı modeli, 1TB depolama alanı ortalama 85 bin TL'ye satılıyor.

Tasarım

Tasarım

iPhone 15 Pro, titanyum çerçevesi ile daha hafif ve dayanıklı bir yapı sunuyor. iPhone 15 ise alüminyum bir gövdeye sahip ve titanyum içermiyor. iPhone 15, beş eğlenceli renkte (Pembe, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah) gelirken, iPhone 15 Pro daha olgun ve sofistike renk seçenekleri sunuyor (Doğal Titanyum, Mavi Titanyum, Beyaz Titanyum, Siyah Titanyum).

Ekran

Ekran

Her iki model de 6.1 inç ekran boyutuna sahip. Ancak, iPhone 15 Pro, ProMotion teknolojisi ve Her Zaman Açık ekran özelliklerine sahipken, iPhone 15 bu özellikleri barındırmıyor.

Kamera

Kamera

iPhone 15 Pro, iPhone 15'e göre daha üstün bir kamera sistemine sahip. iPhone 15 Pro'nun ultra geniş lensi, düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebilmesi için biraz daha geniş bir diyafram açıklığına sahip. iPhone 15, makro fotoğrafçılığı, Apple ProRAW'ı ve Gece Modu portrelerini desteklemiyor.

Performans

Performans

iPhone 15 Pro, yeni A17 Pro Bionic çipi sayesinde iPhone 15'ten daha güçlü bir performans sunuyor. iPhone 15, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan A16 Bionic çipi ile donatılmış. Bu güçlü çip sayesinde iPhone 15 Pro, daha hızlı işlemler, daha akıcı çoklu görevler ve gelişmiş grafik performansı sunarak kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca iPhone 15 Pro modelinin ekran yenileme hızı 120 Hz iken, iPhone 15 modelinde bu hız 60 Hz'dir.

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Pil ömrü

Pil ömrü

iPhone 15, tek bir şarjla 20 saat kesintisiz video oynatma keyfi sunarken, aynı testte iPhone 15 Pro muazzam bir 23 saatlik video oynatma süresiyle öne çıkıyor. Bu, Pro modelin olağanüstü pil performansıyla kullanıcılarına daha uzun, etkileyici bir eğlence deneyimi sunma konusunda üstünlük sağlıyor.

Hangisini Almalısınız?

Hangisini Almalısınız?

Eğer daha iyi zoom yapabilen fotoğraflar çekmek sizin için önemliyse, iPhone 15 Pro mantıklı olabilir. Mobil oyunlardan hoşlanıyorsanız, A17 Pro çipi ile GPU gücü artan iPhone 15 Pro, üst düzey bir model olarak daha iyi bir seçim olacaktır. Ancak bu ekstra özellikler sizin için önemli değilse, giriş seviyesi iPhone 15 de ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Sonuç olarak...

Sonuç olarak...

Bu karşılaştırma, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro arasındaki temel farkları ve her birinin sunduğu özellikleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Her iki model de kendi alanlarında etkileyici özelliklere sahip. Seçiminiz, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak değişecektir. Eğer daha üstün bir kamera sistemi, gelişmiş ekran teknolojisi ve daha güçlü bir işlemci arıyorsanız, iPhone 15 Pro sizin için daha uygun olabilir. Ancak, temel özelliklerle yetinebilecekseniz ve daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, iPhone 15 sizin için yeterli olacaktır.

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