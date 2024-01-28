Instagram'a Kullanıcıların Maskelerini Düşürecek İkinci Profil Açma Özelliği Geliyor
Instagram'a Kullanıcıların Maskelerini Düşürecek İkinci Profil Açma Özelliği Geliyor
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Sosyal medya platformları arasında özel bir yere sahip olan Instagram, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek için sürekli olarak yeni özellikler geliştirdi.
Bu gelişmelerden biri de "Yakın Arkadaşlar" özelliği. Bu özellik, kullanıcıların hikayelerini sadece belirli kişilerle paylaşmalarına olanak tanıyarak daha özel bir sosyal medya deneyimi sunuyor.
Geçtiğimiz yıl bu özellik, tüm Instagram gönderileri ve reelslerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
Buna rağmen bazı kullanıcılar daha özel bir deneyim için yan hesaplar açmayı tercih ediyorlardı ancak Instagram şimdi "Flipside" adında yeni bir özellikle bu sorunu çözmeye çalışıyor.
"Diğer Taraf" anlamına gelen Flipside, kullanıcıların sadece belirli kişiler tarafından erişilebilen özel bir ikinci profil oluşturmasına imkan tanıyor.
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Flipside sadece gönderilerin kimlere gösterileceğiyle ilgili değil, aynı zamanda kullanıcılara farklı bir profil resmi, isim ve biyografi ile kendi özel fotoğraf galerisine sahip ikinci bir profil oluşturma fırsatı sunuyor.
Kullanıcılar, bir hikaye ya da gönderi paylaşırken Flipside profilini seçebilecekler ve bu profilin kendi mesaj kutusu da olacak.
Önemli bir nokta olarak Flipside profilleri de Instagram topluluk kurallarına tabi olacak, böylece müstehcen içerikler veya cinsellik odaklı sohbetler engellenecek.
Instagram'ın patronu Adam Mosseri, Flipside özelliğini doğruladı ancak henüz prototip aşamasında olduğunu ve test edilmeye başlanmadığını belirtti.
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