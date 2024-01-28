Instagram'a Kullanıcıların Maskelerini Düşürecek İkinci Profil Açma Özelliği Geliyor

Instagram, kullanıcıların sadece seçtikleri kişilere açık olan ikinci bir profil oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Flipside adını verdikleri bu özellikle kullanıcılar daha samimi bir profile sahip olabilecekler. Detaylar içerikte. 👇

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