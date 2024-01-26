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Teknolojik Tekillik: Yapay İnsan-Biyolojik Robot Evrimi Gerçekleşecek mi?

etiket Teknolojik Tekillik: Yapay İnsan-Biyolojik Robot Evrimi Gerçekleşecek mi?

Dr.Özgür Akın
Dr.Özgür Akın - yazio
26.01.2024 - 19:41

Yaklaşık 150.000 yıl önce ortaya çıkan ilk modern insan homo sapienslerden günümüze, insanlık gelişim ve değişim konusunda oldukça yol katetti. Dil yeteneklerinin gelişmesiyle kendini ifade etme süreci kolaylaşan ve yaşadığı topluluklarla iletişim kurmaya başlayan homo sapiensler; yerleşik hayata geçmenin ilk adımlarını atmayı başardı.

Hayatta kalma motivasyonu onu hem avlanmaya hem de kendini korumaya yönelik yeni keşifler yapabilmesini sağladı. Isınmak için ateşi bulan insan daha sonraları çiğ yiyecekleri pişirmeyi öğrenirken, geliştirdikleri ok, mızrak gibi silahlar ile çevresinde bulunan hayvanları avlamada ustalaştı.

Yarı yerleşik hayatla başlayan tarım serüveni daha sonra tam yerleşik hayata geçmelerini kolaylaştırdı. Yerleşimin getirdiği kentleşmeler ile makineleşen ardından sanayi devrimini gerçekleştiren toplumlar birbirini takip etti.

Zamanla yeryüzü kaynaklarının farkına varan ve yeni icatlarla karşılaştıkları sorunlara çözümler üreten insanoğlu modern insan olma yolunda adım adım ilerledi. Günümüzün teknoloji toplumlarını yaratarak sonun başlangıcı olan noktaya geldi.

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İnsanın sınırı - Üst insan

İnsanın sınırı - Üst insan

“İnsan aşılması gereken bir varlıktır, hayvan ile üst insan arasına bağlanmış bir halattır, öyle bir halattır ki, bu halat uçurumun üzerinde yer alır.” Nietzche

İlkel beynimizin hayatta kalma amacıyla yöneldiği her çözüm arayışı bugün bizi çok farklı konuları tartışacak duruma getirdi. Öyle ki doğanın bir parçasıyken doğa üstü araçlar geliştirerek kendi türümüzün aktarımı konusunda çalışmalar yapar olduk.

Sosyal bir varlık olan insan, düşünme ve merak etme avantajı sayesinde kendi türü üzerinde asırlardır yaptığı araştırmalar sayesinde sürekli alternatifler geliştirdi. Söz konusu kendi sağlığı ve hayata tutunma çabası olunca ürettiği fikirler insan yaşamını uzatma konusunda oldukça başarılı oldu.

Geleneksel tıp, modern tıp ya da fitoterapi gibi alternatiflerden sonra insanoğlu artık yaşam kalitesini arttırmak için teknolojiyi kullanmaya başladı. Örneklerini bugün yakın çevremizde çokça görür olduk.

Biz kaza sonucu uzvunu kaybeden bir kişiye takılan yapay uzuvlardan tutun da kalbin yetersiz çalışması durumunda takılan yapay kalp pilleri bunlardan sadece en basitleri.

Peki bugün sürekli duyduğumuz bu yapay sağlayıcılar tam olarak hangi noktada konumlandırılıyor?

İnsansı gelecek var olacak mı?

İnsansı gelecek var olacak mı?

Günümüzde sık sık duyduğumuz yapay zeka bu konunun neresinde? Tam olarak ortasında desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdiye kadar insan gelişimi adına birçok çalışmalar yapıldı. Kapasitemizi yükseltmek ve potansiyelimizin üzerine çıkmak için biyolojik ve genetik olarak yapılan bu çalışmalara ek olarak günümüz teknolojisini de eklediğimizde ortaya şimdilik yarı ütopik olan Transhümanizm felsefesi çıkıyor. Yani üst insan!

Yarı ütopik çünkü aslında artık bunu başarmaya başladık. Elbette üst insana sadece kaybettiğimiz uzuvların yerini yapayların getirilmesiyle ulaşmayacağız. Asırlardır insanlığın hayali olan sonsuz yaşam isteği bu felsefeyi en cazip kılan vaat.  

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar yaşam süresini arttırma, genetik hastalıkları tedavi etme, fiziksel ve zihinsel engelleri ortadan kaldırma gibi potansiyelleri vaat ediyor.  Bununla birlikte bellek arttırma, hızlı öğrenme, bilişsel işlevleri üst düzeye taşıma gibi yeteneklerde ön görülenlerden bazıları.

Yapay zeka çalışmalarının hız kazanması gelecekte yapay zekanın insan zekasından ayırt edilemeyecek kadar benzer olacağı bir evreden bahsediyor.

Teknolojik tekillik olarak bahsedilen bu evrede insana benzeyen yapay zekalar ya da yapay zekadan ayırt edilemeyecek insanların birlikte yaşayacağı bir evren söz konusu. Henüz insan beyninin karmaşık yapısı tam olarak keşfedilemediği için elbette bunlar birer senaryodan ibaret. Ancak beynimizin yapısının öğrenildiği durumda neler yapılabileceği bizleri heyecanlandırıyor.

İnsan bedeninin sağlıklı işlevini kaybetmeye başlaması noktasında bilincimiz yapay bir bedene aktarılabilir mi? Aktarılması durumunda yine biz mi olacağız, duygularımız var olacak mı yoksa sadece o zamana kadar kaydettiğimiz bellekten mi ibaret olacak? Bunun gibi aklımızı kurcalayan pek çok soru mevcut.

İnsansı robotların uzuvlarının gittikçe insan bedenine benzetilme çalışmalarının yanında yapay zekanın tamamen insan beyniyle benzer özelliklere sahip olacağı bir gelecekte sizce neler olacak?

Bizler potansiyelimizin üzerine çıkmayı hedeflerken teknoloji de hızla gelişmeye devam edecek.  Gelecek, olasılıklar ve ihtimallerle dolu.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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