Teknolojik Tekillik: Yapay İnsan-Biyolojik Robot Evrimi Gerçekleşecek mi?
Yaklaşık 150.000 yıl önce ortaya çıkan ilk modern insan homo sapienslerden günümüze, insanlık gelişim ve değişim konusunda oldukça yol katetti. Dil yeteneklerinin gelişmesiyle kendini ifade etme süreci kolaylaşan ve yaşadığı topluluklarla iletişim kurmaya başlayan homo sapiensler; yerleşik hayata geçmenin ilk adımlarını atmayı başardı.
Hayatta kalma motivasyonu onu hem avlanmaya hem de kendini korumaya yönelik yeni keşifler yapabilmesini sağladı. Isınmak için ateşi bulan insan daha sonraları çiğ yiyecekleri pişirmeyi öğrenirken, geliştirdikleri ok, mızrak gibi silahlar ile çevresinde bulunan hayvanları avlamada ustalaştı.
Yarı yerleşik hayatla başlayan tarım serüveni daha sonra tam yerleşik hayata geçmelerini kolaylaştırdı. Yerleşimin getirdiği kentleşmeler ile makineleşen ardından sanayi devrimini gerçekleştiren toplumlar birbirini takip etti.
Zamanla yeryüzü kaynaklarının farkına varan ve yeni icatlarla karşılaştıkları sorunlara çözümler üreten insanoğlu modern insan olma yolunda adım adım ilerledi. Günümüzün teknoloji toplumlarını yaratarak sonun başlangıcı olan noktaya geldi.