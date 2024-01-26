Teknolojik Tekillik: Yapay İnsan-Biyolojik Robot Evrimi Gerçekleşecek mi?

“İnsan aşılması gereken bir varlıktır, hayvan ile üst insan arasına bağlanmış bir halattır, öyle bir halattır ki, bu halat uçurumun üzerinde yer alır.” Nietzche

İlkel beynimizin hayatta kalma amacıyla yöneldiği her çözüm arayışı bugün bizi çok farklı konuları tartışacak duruma getirdi. Öyle ki doğanın bir parçasıyken doğa üstü araçlar geliştirerek kendi türümüzün aktarımı konusunda çalışmalar yapar olduk.

Sosyal bir varlık olan insan, düşünme ve merak etme avantajı sayesinde kendi türü üzerinde asırlardır yaptığı araştırmalar sayesinde sürekli alternatifler geliştirdi. Söz konusu kendi sağlığı ve hayata tutunma çabası olunca ürettiği fikirler insan yaşamını uzatma konusunda oldukça başarılı oldu.

Geleneksel tıp, modern tıp ya da fitoterapi gibi alternatiflerden sonra insanoğlu artık yaşam kalitesini arttırmak için teknolojiyi kullanmaya başladı. Örneklerini bugün yakın çevremizde çokça görür olduk.

Biz kaza sonucu uzvunu kaybeden bir kişiye takılan yapay uzuvlardan tutun da kalbin yetersiz çalışması durumunda takılan yapay kalp pilleri bunlardan sadece en basitleri.

Peki bugün sürekli duyduğumuz bu yapay sağlayıcılar tam olarak hangi noktada konumlandırılıyor?