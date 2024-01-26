Z Kuşağı Arasında En Çok Ziyaret Edilen Sosyal Medya Platformları Belli Oldu!
Z Kuşağı Arasında En Çok Ziyaret Edilen Sosyal Medya Platformları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.comscore.com/lat/Prensa-y...
Comscore isimli bir firma tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Z kuşağı tarafından en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarını gün yüzüne çıkardı.👇
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Günümüz teknolojisine yatkınlığı ile bilinen Z kuşağının sosyal medya kullanımı Comsore firmasının yayınladığı yeni bir rapor ile gözler önüne serildi.
18 ila 24 yaşlarındaki gençler üzerinde yapılan araştırma sonucu, Z kuşağının favori platformları ve sosyal medya kullanma eğilimleri ortaya çıktı.
Verilere göre, Z kuşağı arasında en çok ziyaret edilen sosyal medya platformları listesinde, yüzde 84'lük çoğunlukla YouTube zirvede yer alıyor.
Nisan 2022 ve Nisan 2023 tarihlerinde, Z kuşağı üyeleri arasında en çok popülerleşen platform ise yüzde 103'lük büyüme ile BeReal oldu.
Facebook ve Linkedln haricinde diğer platformlarda en yüksek erişime ulaşan Z kuşağı, genel mobil nüfusla karşılaştırıldığında BeReal, Twitch, Snapchat ve Reddit platformlarında daha yüksek kullanım endeksine sahip.
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