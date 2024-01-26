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Z Kuşağı Arasında En Çok Ziyaret Edilen Sosyal Medya Platformları Belli Oldu!

Z Kuşağı Arasında En Çok Ziyaret Edilen Sosyal Medya Platformları Belli Oldu!

Sosyal Medya z kuşağı
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 18:23

Comscore isimli bir firma tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Z kuşağı tarafından en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarını gün yüzüne çıkardı.👇

Kaynak: https://www.comscore.com/lat/Prensa-y...
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Günümüz teknolojisine yatkınlığı ile bilinen Z kuşağının sosyal medya kullanımı Comsore firmasının yayınladığı yeni bir rapor ile gözler önüne serildi.

Günümüz teknolojisine yatkınlığı ile bilinen Z kuşağının sosyal medya kullanımı Comsore firmasının yayınladığı yeni bir rapor ile gözler önüne serildi.

18 ila 24 yaşlarındaki gençler üzerinde yapılan araştırma sonucu, Z kuşağının favori platformları ve sosyal medya kullanma eğilimleri ortaya çıktı.

18 ila 24 yaşlarındaki gençler üzerinde yapılan araştırma sonucu, Z kuşağının favori platformları ve sosyal medya kullanma eğilimleri ortaya çıktı.

Verilere göre, Z kuşağı arasında en çok ziyaret edilen sosyal medya platformları listesinde, yüzde 84'lük çoğunlukla YouTube zirvede yer alıyor.

Verilere göre, Z kuşağı arasında en çok ziyaret edilen sosyal medya platformları listesinde, yüzde 84'lük çoğunlukla YouTube zirvede yer alıyor.

Gençler arasında YouTube'u %61 ile TikTok, %58 ile Snapchat ve %56 ile Instagram takip ederken, Facebook, Twitter ve Pinterest söz konusu 4 platformun gerisinde kaldı.

Nisan 2022 ve Nisan 2023 tarihlerinde, Z kuşağı üyeleri arasında en çok popülerleşen platform ise yüzde 103'lük büyüme ile BeReal oldu.

Nisan 2022 ve Nisan 2023 tarihlerinde, Z kuşağı üyeleri arasında en çok popülerleşen platform ise yüzde 103'lük büyüme ile BeReal oldu.

Hızlı büyüyüşüne rağmen henüz popüler platformlar arasına giremeyen BeReal platformunu yüzde 53'lük büyüme ile LinkedIn takip ediyor.

Facebook ve Linkedln haricinde diğer platformlarda en yüksek erişime ulaşan Z kuşağı, genel mobil nüfusla karşılaştırıldığında BeReal, Twitch, Snapchat ve Reddit platformlarında daha yüksek kullanım endeksine sahip.

Facebook ve Linkedln haricinde diğer platformlarda en yüksek erişime ulaşan Z kuşağı, genel mobil nüfusla karşılaştırıldığında BeReal, Twitch, Snapchat ve Reddit platformlarında daha yüksek kullanım endeksine sahip.
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