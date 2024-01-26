Aralarında Popüler Uygulamalar Var! iPhone'ların Bildirimlerle Veri Sızdırdığı Ortaya Çıktı

Bu süre zarfında, birçok şirket, kişisel verileri toplamayı başarıyor. Veriler arasında, cihazın yazılım ve donanım bilgileri, kullanıcıların izlenmesini sağlayacak veriler ve hatta diğer uygulamalarla olan etkileşimlerini izlemeyi sağlayacak bilgiler bulunuyor. Apple'ın, gelecek iOS güncellemelerinde bu konuda daha sıkı önlemler alması bekleniyor.