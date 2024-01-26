Aralarında Popüler Uygulamalar Var! iPhone'ların Bildirimlerle Veri Sızdırdığı Ortaya Çıktı
Aralarında Popüler Uygulamalar Var! iPhone'ların Bildirimlerle Veri Sızdırdığı Ortaya Çıktı
Güvenlik uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, Facebook, LinkedIn, Instagram ve Twitter gibi popüler sosyal medya uygulamalarının, iPhone kullanıcılarından veri toplamak amacıyla bildirimlerden yararlandığını gözler önüne serdi. Bu uygulamaların, kullanıcılarından bilgi sızdırmak için bildirimlerden faydalandığı tespit edildi.
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Güvenlik uzmanı Tommy Mysk, iPhone gibi genellikle veri güvenliği konusunda başarılı olan bir cihazdan bile veri sızdırmanın mümkün olduğunu ortaya çıkardı.
Birçok kişinin telefonlarının pil ömrünü korumak ve arka planda veri toplanmasını engellemek için uygulamalarını kapattığını biliyoruz. Ancak, bildirimler aracılığıyla veri toplama tekniği, bu tür önlemleri aşıyor.
Normalde, Apple, kullanıcının başlatmadığı uygulamaların çalışmasına izin vermiyor. Ancak, iOS 10'dan beri, bildirimler gönderildiğinde uygulamalar çok kısa bir süreliğine aktif hale geliyor.
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