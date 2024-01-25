Apple, iPhone 16 Serisi ile Beraber Yapay Zeka Teknolojisinde Yeni Bir Dönemin Kapısını Açacak
Apple, iPhone 16 Serisi ile Beraber Yapay Zeka Teknolojisinde Yeni Bir Dönemin Kapısını Açacak
Apple, bu sene piyasaya süreceği iPhone 16 serisi için yapay zeka stratejini belirledi. Ünlü şirket, geliştireceği üretken yapay zeka modelleri ile beraber akıllı telefonlarda yeni bir dönemin kapılarını açmayı hedefliyor. 👇
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Apple, akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung'un yeni Galaxy S24 ailesini tanıtmasının ardından iPhone 16 serisi için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.
2024 yılında yapay zeka endüstrisine daha çok önem vermek isteyen ABD merkezli teknoloji devi, özellikle bu sene piyasaya süreceği akıllı telefonlarında yeni teknolojiyi kullanmayı hedefliyor.
Ünlü şirket, bu bağlamda yaklaşan iPhone 16 cihazları için üretken yapay zeka modelleri geliştirmeye başladı.
Geçtiğimiz yıl mevcut sektöre yaptığı yatırımların meyvelerini almak isteyen firma, yeni telefonlarında sunacağı yapay zeka ürünlerini bulut hizmetleri yerine yerleşik donanımlar aracılığıyla kullanıcılarına sunmayı planlıyor.
Analistlere göre, Apple geliştireceği yeni üretken yapay zeka modellerinin verimli bir şekilde çalışması için iPhone 16 serisi özelinde büyük performans yükseltmelerine gidecek.
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Teknoloji devinin, geçtiğimiz sene geliştirdiği performans odaklı A17 Pro ve M3 gibi işlemcilerin yanında, yeni cihazlarının sahip olacağı RAM miktarını artıracağı da söyleniyor.
Şu ana kadar ortaya çıkan iddialar, Apple'ın ilk olarak iOS 18 işletim sisteminde kullanacağı "Ajax GPT" isimli gelişmiş yapay zeka modeli ile beraber yapay zeka dünyasına adım atacağını öne sürüyor.
Şirket, yapay zeka özellikleriyle dolu olacağı düşünülen yeni iOS 18 işletim sistemini ilk olarak bu yıl haziran ayında WWDC etkinliği ile beraber tanıtacak ve eylül ayında iPhone cihazları için kullanıma sunacak.
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