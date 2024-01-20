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iPhone Cihazınızı Olabildiğince Hızlı Şarj Etmek İçin Yapmanız Gerekenler

iPhone Cihazınızı Olabildiğince Hızlı Şarj Etmek İçin Yapmanız Gerekenler

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:01

iPhone'unuzun Olabildiğince Hızlı Şarj Olduğundan Nasıl Emin Olursunuz? Bu kılavuz iPhone'unuzu yıldırım hızında (ya da iPhone 15 sahipleri için USB-C hızında mı demeliyiz) sıfırdan 100'e kadar şarj etmenize yardımcı olacak. Uygun güç kaynağından hızlı bir şekilde şarj etmek için gereken ayarlara kadar adım adım ilerlerken, yarı şarjlı bir telefonla kapıdan aceleyle çıktığınız günlere elveda demeye hazır olun.

Kaynak: https://www.slashgear.com/1489975/how...
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1- iPhone'u optimum bir güç kaynağına bağlayın.

1- iPhone'u optimum bir güç kaynağına bağlayın.

En yeni ve en iyi iPhone olan iPhone 15 Pro, en yüksek 20 Watt (W) hızında şarj oluyor. Bu da iPhone'unuzun mümkün olduğunca hızlı şarj olmasını istiyorsanız en az bu kadar güç sağlayabilen bir fiş bulmanız gerektiği anlamına geliyor. Neredeyse her standart satış noktasında bunlardan mevcut.

2- iPhone'unuzu doğru şarj parçası ve kablo ile şarj edin.

2- iPhone'unuzu doğru şarj parçası ve kablo ile şarj edin.

iPhone'unuzu şarj etmek için uygun bir güç kaynağı bulduğunuzda, uyumlu bir şarj parçası ve kablonuz yoksa cihazınızı tam 20W'ta şarj edemezsiniz. Bir prizin 20W veya daha fazla güç sağlayabilmesi, herhangi bir eski şarj parçasının veya USB kablosunun bu akımı taşıyabileceği anlamına gelmez.

3- Kablolara gelince, iPhone'unuzla birlikte gelen kablo en iyi seçenektir.

3- Kablolara gelince, iPhone'unuzla birlikte gelen kablo en iyi seçenektir.

Optimum iPhone şarj hızları için Apple'ın 20W USB-C Güç Adaptörü gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Şirket artık kutuya bir şarj adaptörü dahil etmiyor, bu nedenle ayrı olarak bir tane almanız gerekecek. Anker'in Nano serisi gibi diğer şarj cihazları da işinizi görecektir. Sadece en az 20W verebilen bir parça satın aldığınızdan emin olun.

4- Telefonunuz şarj olurken gereksiz özellikleri ve uygulamaları kapatın.

4- Telefonunuz şarj olurken gereksiz özellikleri ve uygulamaları kapatın.

iPhone'unuz şarj olurken bile çalışmaya devam etmek için güç kullanır. Aygıtınızı olabildiğince hızlı şarj etmek istiyorsanız, telefonun aldığı enerjinin hiçbirini kullanmadığından emin olmak için bunu yapmadan önce tamamen kapatmalısınız. Ancak, arama ve bildirimleri almaya devam edebilmek için iPhone'un şarj olurken açık kalması gerekiyorsa, gücü daha verimli kullanmak için birkaç şey yapabilirsiniz.

5- İlk olarak, tüm açık uygulamalarınızı kapatın.

5- İlk olarak, tüm açık uygulamalarınızı kapatın.

Bunu uygulama karuselini açıp hepsini kaydırarak yapabilirsiniz, ancak iPhone'unuzu yeniden başlatarak gerekli olmayan arka plan işlemlerini de kapatabilirsiniz. Ayrıca, Düşük Güç Modu'nu etkinleştirmek, iPhone'unuzu kapatılana kadar arka plandaki etkinlikleri azaltmaya zorlayarak şarj işlemini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Düşük Güç Modu'nu ayarların Pil Bölümü'nde bulabilir ve buradan açabilirsiniz. iPhone'un ana ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak erişilen Denetim Merkezi'nde de hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Son olarak, şarj olurken telefonunuzu kullanmayın, çünkü ekranın açık olması ve uygulamaların çalışması ek güç tüketerek pilin dolma süresini uzatacaktır.

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