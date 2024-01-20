iPhone Cihazınızı Olabildiğince Hızlı Şarj Etmek İçin Yapmanız Gerekenler
iPhone Cihazınızı Olabildiğince Hızlı Şarj Etmek İçin Yapmanız Gerekenler
Kaynak: https://www.slashgear.com/1489975/how...
iPhone'unuzun Olabildiğince Hızlı Şarj Olduğundan Nasıl Emin Olursunuz? Bu kılavuz iPhone'unuzu yıldırım hızında (ya da iPhone 15 sahipleri için USB-C hızında mı demeliyiz) sıfırdan 100'e kadar şarj etmenize yardımcı olacak. Uygun güç kaynağından hızlı bir şekilde şarj etmek için gereken ayarlara kadar adım adım ilerlerken, yarı şarjlı bir telefonla kapıdan aceleyle çıktığınız günlere elveda demeye hazır olun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1- iPhone'u optimum bir güç kaynağına bağlayın.
2- iPhone'unuzu doğru şarj parçası ve kablo ile şarj edin.
3- Kablolara gelince, iPhone'unuzla birlikte gelen kablo en iyi seçenektir.
4- Telefonunuz şarj olurken gereksiz özellikleri ve uygulamaları kapatın.
5- İlk olarak, tüm açık uygulamalarınızı kapatın.
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