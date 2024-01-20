iPhone Cihazınızı Olabildiğince Hızlı Şarj Etmek İçin Yapmanız Gerekenler

Optimum iPhone şarj hızları için Apple'ın 20W USB-C Güç Adaptörü gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Şirket artık kutuya bir şarj adaptörü dahil etmiyor, bu nedenle ayrı olarak bir tane almanız gerekecek. Anker'in Nano serisi gibi diğer şarj cihazları da işinizi görecektir. Sadece en az 20W verebilen bir parça satın aldığınızdan emin olun.