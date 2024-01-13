iPhone Kullanıcılarına Müjde: WhatsApp'a Fotoğraflardan Çıkartma Oluşturma Özelliği Geldi

WhatsApp, iOS 17 ve sonraki sürümler için yeni bir çıkartma oluşturma aracını kullanıma sundu. Bu araç sayesinde kullanıcılar, çıkartmalara yazı ya da çizim ekleyebiliyor ve farklı çıkartmaları birleştirebiliyor. Detaylar içerikte. 👇

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