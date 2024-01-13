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iPhone Kullanıcılarına Müjde: WhatsApp'a Fotoğraflardan Çıkartma Oluşturma Özelliği Geldi

iPhone Kullanıcılarına Müjde: WhatsApp'a Fotoğraflardan Çıkartma Oluşturma Özelliği Geldi

whatsapp
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 16:03

WhatsApp, iOS 17 ve sonraki sürümler için yeni bir çıkartma oluşturma aracını kullanıma sundu. Bu araç sayesinde kullanıcılar, çıkartmalara yazı ya da çizim ekleyebiliyor ve farklı çıkartmaları birleştirebiliyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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WhatsApp, iOS cihazlar için kullanıcıların kendi çıkartmalarını yaratmalarını, düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan yeni bir özelliği devreye soktu.

WhatsApp, iOS cihazlar için kullanıcıların kendi çıkartmalarını yaratmalarını, düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan yeni bir özelliği devreye soktu.

Bu yenilik, kullanıcıların fotoğrafları çıkartmaya dönüştürmelerine ve var olan çıkartmaları kişiselleştirmelerine imkan tanıyor.

Bu yenilik, kullanıcıların fotoğrafları çıkartmaya dönüştürmelerine ve var olan çıkartmaları kişiselleştirmelerine imkan tanıyor.

iPhone kullanıcıları zaten galerideki fotoğraflardan çıkartma yapabiliyorlardı.

iPhone kullanıcıları zaten galerideki fotoğraflardan çıkartma yapabiliyorlardı.

Bu işlem, fotoğraf üzerinde uzun süre dokunup nesneyi seçtikten sonra, fotoğraftan ayrılan kişi veya nesnenin çıkartmasını bir konuşma penceresine sürükleyerek gerçekleştiriliyor.

Bu işlem, fotoğraf üzerinde uzun süre dokunup nesneyi seçtikten sonra, fotoğraftan ayrılan kişi veya nesnenin çıkartmasını bir konuşma penceresine sürükleyerek gerçekleştiriliyor.

Ancak bu süreç sırasında görseli sürekli tutmak gerekiyor ve bu da iki parmağın cihaz üzerinde aktif olarak kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Ancak bu süreç sırasında görseli sürekli tutmak gerekiyor ve bu da iki parmağın cihaz üzerinde aktif olarak kullanılmasını zorunlu kılıyor.
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Yeni sunulan araç, çıkartma oluşturma sürecini daha kolay hale getiriyor.

Yeni sunulan araç, çıkartma oluşturma sürecini daha kolay hale getiriyor.

Yeni araç kullanılarak bir görselden çıkartma yapmak için öncelikle uygulamanın çıkartma aracını açıp "çıkartma oluştur" seçeneğini belirlemek ve ardından galeriden bir görsel seçmek gerekiyor.

Yeni araç kullanılarak bir görselden çıkartma yapmak için öncelikle uygulamanın çıkartma aracını açıp "çıkartma oluştur" seçeneğini belirlemek ve ardından galeriden bir görsel seçmek gerekiyor.

Seçilen görsel üzerinde kesitler oluşturulabiliyor, metin eklenip çizimler yapılabilir.

Seçilen görsel üzerinde kesitler oluşturulabiliyor, metin eklenip çizimler yapılabilir.

Ayrıca, uzun basarak "çıkartmayı düzenle" seçeneğiyle önceden yapılmış çıkartmalar da düzenlenebiliyor.

Ayrıca, uzun basarak "çıkartmayı düzenle" seçeneğiyle önceden yapılmış çıkartmalar da düzenlenebiliyor.

WhatsApp, yeni çıkartma oluşturucu özelliğinin iOS 17 veya daha yeni sürümleri kullanan kullanıcılar için yakın zamanda etkinleştirileceğini duyurdu ancak bu özelliğin Android cihazlara ne zaman geleceği henüz belirsiz.

WhatsApp, yeni çıkartma oluşturucu özelliğinin iOS 17 veya daha yeni sürümleri kullanan kullanıcılar için yakın zamanda etkinleştirileceğini duyurdu ancak bu özelliğin Android cihazlara ne zaman geleceği henüz belirsiz.

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