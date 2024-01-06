Bu Haberi Duyan Tüm WhatsApp Kullanıcıları ‘Sonunda’ Diyecek! Artık Tema Rengini Değiştirebileceksiniz
Bu Haberi Duyan Tüm WhatsApp Kullanıcıları ‘Sonunda’ Diyecek! Artık Tema Rengini Değiştirebileceksiniz
Kaynak: https://www.webtekno.com/whatsapp-ren...
WhatsApp, tüm kullanıcılarını mutlu edecek bir haberle karşımızda. WhatsApp, yeni bir uygulama özelliği üzerinde çalışıyor. Yapılacak yenilikle birlikte kullanıcılar diledikleri tema rengini seçebilecekler.
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WhatsApp'ın uygulamanın tema rengini değiştirebileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Özellik, ilk etapta sadece yalnızca iPhone uygulamasında bulunacak.
iPhone kullananlar bilir; WhatsApp'ın iOS uygulaması, Android uygulamasının aksine mavi ağırlıklı bir tasarıma sahip. Yani kısa süre önceye kadar öyleydi.
iOS 23.21.1.70 güncellemesiyle birlikte WhatsApp iOS uygulamasının tasarımında birtakım değişiklikler gerçekleşti ve mavi renk teması, Android'de olduğu gibi yeşil olarak değiştirildi.
Pek çok kullanıcı, WhatsApp'ın mavi renk temasının daha iyi olduğunu, yeşil renkten memnun olmadıklarını dile getirdi.
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Webtekno'da yer alan habere göre; Kullanıcıların geri bildirimlerine kulak veren WhatsApp, mavi rengi geri getirmenin ötesine geçerek kullanıcıların diledikleri tema rengini seçebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.
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Üfff abv yaa
ay çok önemliydi , birşey sandım
Aman bu mu herkesin beklediği şey 😒 İnsanlar karşıdaki kişinin kime çevrimiçi olduğunu merak ediyor onedio yaa 😒