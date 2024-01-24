Samsung'un Sevilen Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 2, Gürültü Kontrolü Özelliği ile Kullanıcıların Gözdesi Oldu

Galaxy Buds 2 cihazlarında etkin gürültü önleme veya ortam sesini artırma modunu etkinleştirmek için kulaklıklardan birine dokunup basılı tutabilirsiniz. Galaxy Wearable uygulaması üzerinden gürültü kontrolleri modunu etkinleştirmek için ana sayfada yer alan 'Etkin gürültü önleme' veya 'Ortam sesi' modlarından birine dokunabilirsiniz.

Bununla beraber 'Etkin gürültü önleme seviyesi' kısmında gürültü sesi seviyesini ayarlamak için 'Yüksek' veya Düşük' seçeneklerinden birine dokunabilir, ortam sesi seviyesini ayarlamak için ise ses seviyesini ayarlama çubuğunu sürükleyebilirsiniz.