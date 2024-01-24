Samsung'un Sevilen Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 2, Gürültü Kontrolü Özelliği ile Kullanıcıların Gözdesi Oldu
Samsung'un Sevilen Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 2, Gürültü Kontrolü Özelliği ile Kullanıcıların Gözdesi Oldu
Kaynak: https://www.samsung.com/tr/support/mo...
Samsung'un AirPods Pro'ya rakip olan kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2'nin gürültü kontrolü özelliği sosyal medyada gündem oldu. 👇
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Samsung'un ilk kez 2021 yılında sergilediği kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2, tanıtımının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediliyor.
Birçok teknolojiseverin beğenesini kazanan cihaz, son olarak Aktif Gürültü Önleme (ANC) sisteminde yer alan oldukça kullanışlı bir özellik ile gündeme geldi.
Kullanıcılar, Buds 2 kulaklıklarının sahip olduğu "Gürültü Kontrol Modu" özelliği sayesinde ortamdaki dış sesleri azaltabildiği gibi, çevresini ve diğer insanları duyabilmek için ortam sesini artırabiliyor ve netleştirebiliyor.
Söz konusu özellik, Samsung Wearable mobil uygulaması üzerinden aktifleştirilebilirken, aynı zamanda direkt olarak kulaklıkların dokunmatik yüzeyi ile de kullanılabiliyor.
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