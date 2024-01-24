Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Ürün İncelemeleri
Samsung'un Sevilen Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 2, Gürültü Kontrolü Özelliği ile Kullanıcıların Gözdesi Oldu

Samsung'un Sevilen Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds 2, Gürültü Kontrolü Özelliği ile Kullanıcıların Gözdesi Oldu

Samsung
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:23

Samsung'un AirPods Pro'ya rakip olan kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2'nin gürültü kontrolü özelliği sosyal medyada gündem oldu. 👇

Kaynak: https://www.samsung.com/tr/support/mo...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Samsung'un ilk kez 2021 yılında sergilediği kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2, tanıtımının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediliyor.

Samsung'un ilk kez 2021 yılında sergilediği kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2, tanıtımının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediliyor.

Birçok teknolojiseverin beğenesini kazanan cihaz, son olarak Aktif Gürültü Önleme (ANC) sisteminde yer alan oldukça kullanışlı bir özellik ile gündeme geldi.

Birçok teknolojiseverin beğenesini kazanan cihaz, son olarak Aktif Gürültü Önleme (ANC) sisteminde yer alan oldukça kullanışlı bir özellik ile gündeme geldi.

Kullanıcılar, Buds 2 kulaklıklarının sahip olduğu "Gürültü Kontrol Modu" özelliği sayesinde ortamdaki dış sesleri azaltabildiği gibi, çevresini ve diğer insanları duyabilmek için ortam sesini artırabiliyor ve netleştirebiliyor.

Kullanıcılar, Buds 2 kulaklıklarının sahip olduğu "Gürültü Kontrol Modu" özelliği sayesinde ortamdaki dış sesleri azaltabildiği gibi, çevresini ve diğer insanları duyabilmek için ortam sesini artırabiliyor ve netleştirebiliyor.

Söz konusu özellik, Samsung Wearable mobil uygulaması üzerinden aktifleştirilebilirken, aynı zamanda direkt olarak kulaklıkların dokunmatik yüzeyi ile de kullanılabiliyor.

Söz konusu özellik, Samsung Wearable mobil uygulaması üzerinden aktifleştirilebilirken, aynı zamanda direkt olarak kulaklıkların dokunmatik yüzeyi ile de kullanılabiliyor.

Galaxy Buds 2 cihazlarında etkin gürültü önleme veya ortam sesini artırma modunu etkinleştirmek için kulaklıklardan birine dokunup basılı tutabilirsiniz. Galaxy Wearable uygulaması üzerinden gürültü kontrolleri modunu etkinleştirmek için ana sayfada yer alan 'Etkin gürültü önleme' veya 'Ortam sesi' modlarından birine dokunabilirsiniz. 

Bununla beraber 'Etkin gürültü önleme seviyesi' kısmında gürültü sesi seviyesini ayarlamak için 'Yüksek' veya Düşük' seçeneklerinden birine dokunabilir, ortam sesi seviyesini ayarlamak için ise ses seviyesini ayarlama çubuğunu sürükleyebilirsiniz.

⬇️

İçeriğin Devamı Aşağıda

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?