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Ekşi Sözlük’ün Erişim Engeli Kaldırıldı ve Yeniden Açıldı

Ekşi Sözlük’ün Erişim Engeli Kaldırıldı ve Yeniden Açıldı

Ekşisözlük ekşi sözlük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.01.2024 - 19:32

21 Şubat 2023 tarihinden beri kapalı olan Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kaldırıldı. Sitenin kurucusu Sedat Kapanoğlu da Ekşi Sözlük’ün yeniden kullanıma açıldığını duyurdu. 

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Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat 2023’teki kararıyla erişime kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat 2023’teki kararıyla erişime kapatılmıştı.

2 Mart 2023'te Ekşi Sözlük'e erişim engelinin kaldırılmasına karar verilmiş ve platform, kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçtiğini duyurmuştu.

2 Mart 2023'te Ekşi Sözlük'e erişim engelinin kaldırılmasına karar verilmiş ve platform, kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçtiğini duyurmuştu.

Ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

Ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

O karar sonrasında sürekli olarak domain değiştirerek ayakta durmaya çalışan Ekşi Sözlük için erişim engeli kararı kaldırıldı.

O karar sonrasında sürekli olarak domain değiştirerek ayakta durmaya çalışan Ekşi Sözlük için erişim engeli kararı kaldırıldı.

Sitenin kurucusu Sedat Kapanoplu da Ekşi Sözlük’ün yeniden kullanıma açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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