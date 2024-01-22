Ekşi Sözlük’ün Erişim Engeli Kaldırıldı ve Yeniden Açıldı
Ekşi Sözlük’ün Erişim Engeli Kaldırıldı ve Yeniden Açıldı
21 Şubat 2023 tarihinden beri kapalı olan Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kaldırıldı. Sitenin kurucusu Sedat Kapanoğlu da Ekşi Sözlük’ün yeniden kullanıma açıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat 2023’teki kararıyla erişime kapatılmıştı.
2 Mart 2023'te Ekşi Sözlük'e erişim engelinin kaldırılmasına karar verilmiş ve platform, kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçtiğini duyurmuştu.
Ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.
O karar sonrasında sürekli olarak domain değiştirerek ayakta durmaya çalışan Ekşi Sözlük için erişim engeli kararı kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda