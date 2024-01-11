Anayasa Mahkemesi'nden Ekşi Sözlük Kararı: Erişim Engeli Kararı 'İfade Özgürlüğü İhlali' Sayıldı
Anayasa Mahkemesi'nden Ekşi Sözlük Kararı: Erişim Engeli Kararı 'İfade Özgürlüğü İhlali' Sayıldı
Anayasa Mahkemesi, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelinin ‘İfade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi. Karara ilişkin Ekşi Sözlük’ten açıklama geldi.
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Erişim engelleriyle gündemde olan Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre Anayasa Mahkemesi, kararın ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi.
Türkiye’nin en popüler internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük, son zamanlarda getirilen erişim engelleriyle gündemdeydi.
Platform, 2023 boyunca bu tarz kararlarla karşılaşmıştı ve farklı adreslerle kullanıcılarına erişim imkânı tanımıştı. Son olarak 4 Ocak’ta ise mobil uygulamalara engel getirilmişti.
Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamada mahkemenin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği ifade edildi.
İşte o açıklama:
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