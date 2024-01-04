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Ekşi Sözlük'e Bir Erişim Engeli Daha: App Store ve Play Store'dan Kaldırıldı!

Ekşi Sözlük'e Bir Erişim Engeli Daha: App Store ve Play Store'dan Kaldırıldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 12:55

Ekşi Sözlük'e yapılan erişim engellerinin sonu gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesine resmen soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Play Store ve App Store'daki uygulamaları da engellendi.

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Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde kullandığı alan adına erişim engeli geldiğini duyurmuştu.

Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde kullandığı alan adına erişim engeli geldiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin en popüler sosyal paylaşım sitelerinden birisi olan Ekşi Sözlük ilk olarak 22 Şubat'ta erişime kapatılmıştı. Sözlük'e daha sonra (eksisozluk1923.com) üzerinden erişim sağlanmaya başlanmıştı. 

Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde bu alan adına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük isimli sitede TSK tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük isimli sitede TSK tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında resmen soruşturma başlattı.

Son olarak Ekşi Sözlük'ün App Store ve Google Play'deki uygulamaları engellendi.

Son olarak Ekşi Sözlük'ün App Store ve Google Play'deki uygulamaları engellendi.

Akıllı telefonlara Ekşi Sözlük'ün indirilmesi, 'Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle engellendi. Bu kararın ardından Apple, App Store üzerindeki Ekşi Sözlük uygulamasını kaldırdı.

Android cihazlarda ise hali hazırda yüklü olan Ekşi Sözlük uygulamasına ise erişim sağlanamıyor.

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Kaan Bey

Platformu kullanıyor değilim ve elbette TSK aleyhine, terör lehine laf atanların temizlenmesine okeyim ama bunu, aynı tepkiyi davranışı hassasiyeti twitterda... Devamını Gör

Bozkurt

Trollere verilen gevşeklik sözlüğü ne hale düşürmüş. İbret alınması gerekiyor.

Nathan

onedio'yu da ayni son bekliyor izin verdigi yorumlara dikkat etmezse :d