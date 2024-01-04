Ekşi Sözlük'e Bir Erişim Engeli Daha: App Store ve Play Store'dan Kaldırıldı!
Ekşi Sözlük'e Bir Erişim Engeli Daha: App Store ve Play Store'dan Kaldırıldı!
Ekşi Sözlük'e yapılan erişim engellerinin sonu gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesine resmen soruşturma başlatmıştı.
Son olarak Play Store ve App Store'daki uygulamaları da engellendi.
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Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde kullandığı alan adına erişim engeli geldiğini duyurmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük isimli sitede TSK tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
Son olarak Ekşi Sözlük'ün App Store ve Google Play'deki uygulamaları engellendi.
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Platformu kullanıyor değilim ve elbette TSK aleyhine, terör lehine laf atanların temizlenmesine okeyim ama bunu, aynı tepkiyi davranışı hassasiyeti twitterda... Devamını Gör
Trollere verilen gevşeklik sözlüğü ne hale düşürmüş. İbret alınması gerekiyor.
onedio'yu da ayni son bekliyor izin verdigi yorumlara dikkat etmezse :d