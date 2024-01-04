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Şeriatçılık Üzerinden Tartışmaya Giren Efe Aydal ve Furkan Bölükbaşı Birbirlerini Resmen Ringe Davet Etti

Şeriatçılık Üzerinden Tartışmaya Giren Efe Aydal ve Furkan Bölükbaşı Birbirlerini Resmen Ringe Davet Etti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 11:55

Sosyal medya fenomeni Efe Aydal ve daha önce Atatürk'e hakaret suçundan ceza almış olan Furkan Bölükbaşı Twitter (X) üzerinden birbirlerini kavgaya davet ettikleri gönderileri ile gündemde.

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Tartışmanın fitilini Efe Aydal'ın bu gönderisi yaktı.

Tartışmanın fitilini Efe Aydal'ın bu gönderisi yaktı.
twitter.com

1 Ocak tarihinde Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte atılan şeriat yanlısı sloganlar, açılan bayrak ve pankartları gündemine taşıyan Aydal'ın bu gönderisi AKP'li Furkan Bölükbaşı'nın radarına takıldı.

Bölükbaşı bu gönderi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Aydal'ın tutuklanması çağrısında bulundu.

Bölükbaşı bu gönderi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Aydal'ın tutuklanması çağrısında bulundu.
twitter.com

Olay bununla da kalmadı ve Bölükbaşı Aydal'ı "seninle bir yerlerde denk geliriz" diyerek bir nevi kavgaya çağırdı.

Olay bununla da kalmadı ve Bölükbaşı Aydal'ı "seninle bir yerlerde denk geliriz" diyerek bir nevi kavgaya çağırdı.
twitter.com

Bu kavga çağrısı karşısında ise Aydal da sessiz kalmadı ve yer-zaman öğrenmek istedi.

Bu kavga çağrısı karşısında ise Aydal da sessiz kalmadı ve yer-zaman öğrenmek istedi.
twitter.com

"Senin ağababan Ümit Özdağ bile çıkamadı karşıma" diyen Furkan Bölükbaşı ise Aydal'a açık çek verdi.

"Senin ağababan Ümit Özdağ bile çıkamadı karşıma" diyen Furkan Bölükbaşı ise Aydal'a açık çek verdi.
twitter.com
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Bu mesaj üzerine İzmir'de yaşayan Aydal ise İstanbul'a geleceğini belirtti.

Bu mesaj üzerine İzmir'de yaşayan Aydal ise İstanbul'a geleceğini belirtti.

Ve Bölükbaşı'nı ringe davet etti!

Ve Bölükbaşı'nı ringe davet etti!
twitter.com

Bölükbaşı ise ring yerine sokakta karşılaşma çağrısı yaptı.

Bölükbaşı ise ring yerine sokakta karşılaşma çağrısı yaptı.
twitter.com

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twitter.com

İkili birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken...

İkili birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken...
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Efe Aydal ring...

Efe Aydal ring...
twitter.com

Bölükbaşı ise sokak konusunda ısrarcı kalmaya devam etti.

Bölükbaşı ise sokak konusunda ısrarcı kalmaya devam etti.
twitter.com

Tartışma şimdilik burada kalmış gibi gözükse de devamına gebe.

Tartışma şimdilik burada kalmış gibi gözükse de devamına gebe.
twitter.com

İkili birbirleri hakkındaki paylaşımlara devam ederken...

İkili birbirleri hakkındaki paylaşımlara devam ederken...
twitter.com

Bu atışma akıllara Kaan Kazgan & Savaş Cebeci kavgasını getirdi.

Bu atışma akıllara Kaan Kazgan & Savaş Cebeci kavgasını getirdi.
twitter.com
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İkilinin taraftarları da konuya farklı şekillerde dahil oldular.

İkilinin taraftarları da konuya farklı şekillerde dahil oldular.
twitter.com

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👇
twitter.com

Bölükbaşı'nın önce istediğin yer ve zamanda dedikten sonra ring teklifini kabul etmemesi ise alay konusu oldu.

Bölükbaşı'nın önce istediğin yer ve zamanda dedikten sonra ring teklifini kabul etmemesi ise alay konusu oldu.
twitter.com

Bu tartışma ve kavga çağrısının sonunun nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Bu tartışma ve kavga çağrısının sonunun nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.

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