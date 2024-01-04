Şeriatçılık Üzerinden Tartışmaya Giren Efe Aydal ve Furkan Bölükbaşı Birbirlerini Resmen Ringe Davet Etti
Şeriatçılık Üzerinden Tartışmaya Giren Efe Aydal ve Furkan Bölükbaşı Birbirlerini Resmen Ringe Davet Etti
Sosyal medya fenomeni Efe Aydal ve daha önce Atatürk'e hakaret suçundan ceza almış olan Furkan Bölükbaşı Twitter (X) üzerinden birbirlerini kavgaya davet ettikleri gönderileri ile gündemde.
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Tartışmanın fitilini Efe Aydal'ın bu gönderisi yaktı.
Bölükbaşı bu gönderi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Aydal'ın tutuklanması çağrısında bulundu.
Olay bununla da kalmadı ve Bölükbaşı Aydal'ı "seninle bir yerlerde denk geliriz" diyerek bir nevi kavgaya çağırdı.
Bu kavga çağrısı karşısında ise Aydal da sessiz kalmadı ve yer-zaman öğrenmek istedi.
"Senin ağababan Ümit Özdağ bile çıkamadı karşıma" diyen Furkan Bölükbaşı ise Aydal'a açık çek verdi.
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Bu mesaj üzerine İzmir'de yaşayan Aydal ise İstanbul'a geleceğini belirtti.
Ve Bölükbaşı'nı ringe davet etti!
Bölükbaşı ise ring yerine sokakta karşılaşma çağrısı yaptı.
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İkili birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken...
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Efe Aydal ring...
Bölükbaşı ise sokak konusunda ısrarcı kalmaya devam etti.
Tartışma şimdilik burada kalmış gibi gözükse de devamına gebe.
İkili birbirleri hakkındaki paylaşımlara devam ederken...
Bu atışma akıllara Kaan Kazgan & Savaş Cebeci kavgasını getirdi.
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İkilinin taraftarları da konuya farklı şekillerde dahil oldular.
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Bölükbaşı'nın önce istediğin yer ve zamanda dedikten sonra ring teklifini kabul etmemesi ise alay konusu oldu.
Bu tartışma ve kavga çağrısının sonunun nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.
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