Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fatih Altaylı: 'AK Parti'deki FETÖ'cüler Sana Hamle Yapacak' Dendi

Fatih Altaylı: 'AK Parti'deki FETÖ'cüler Sana Hamle Yapacak' Dendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 08:36

Fatih Altaylı'nın 'eline sağlık' paylaşımı tartışmalara neden oldu. Filistin'e destek yürüyüşünün ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen birisine yumruk atılmasına bu yorumu yaptığı söylenen Altaylı hakkında soruşturma açıldığı konuşuldu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Fatih Altaylı, kendisine daha önce 'AK Partideki FETÖ’cüler sana hamle yapacak” dendiğini aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden sonra bir kişiye yumruk atıldı.

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden sonra bir kişiye yumruk atıldı.

Elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen kişiye başka bir vatandaş 'Siz Arap sevicisiniz' diyerek yumruk attı. Gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Gazeteci Fatih Altaylı'nın attığı 'eline sağlık' tweetinin kime olduğu bilinmese de, yumruk atan kişiye olduğu iddia edilmeye başlandı.

Öte yandan Gazeteci Fatih Altaylı'nın attığı 'eline sağlık' tweetinin kime olduğu bilinmese de, yumruk atan kişiye olduğu iddia edilmeye başlandı.

Altaylı'nın bu paylaşımına sosyal medyadan ve AK Parti cephesinden tepki yağdı. Mustafa Varank ve Ahmet Hamdi Çamlı gibi isimler konuyla ilgili tepkisini ortaya koydu.

Detaylar;

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fatih Altaylı “Yaklaşık 10 gün önce AK Parti içerisinden biri arayıp dedi ki, ‘FETÖ’cüler içeride halen varlar ve sana karşı hamle yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fatih Altaylı “Yaklaşık 10 gün önce AK Parti içerisinden biri arayıp dedi ki, ‘FETÖ’cüler içeride halen varlar ve sana karşı hamle yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Altaylı, 'Böyle bir güçleri var mı?' dediğini ve kendisini arayan kişinin ise 'Var, partide yeniden örgütleniyorlar' dediğini aktardı.

'Tipik Fetullah işi, çok net. Eski Fetullahçı kardoların işi. Pelikan ve Fetullah el ele. Zaten aralarında çok fark yok. Onların yaptığı iş'

Suçlamaların abuk sabuk olduğunu belirten Altaylı, "ben çeşitli vesilelerle haftada bir ifade veriyorum" diyerek devam etti.

Suçlamaların abuk sabuk olduğunu belirten Altaylı, "ben çeşitli vesilelerle haftada bir ifade veriyorum" diyerek devam etti.

Fatih Altaylı, yaşanan olayları beklediğini, suçlamaların ise abuk sabuk olduğunu anlattı. “Burada kıyametin kopma nedenini anlamıyorum. Ben çeşitli vesilelerle haftada bir ifade veriyorum. Normal. Ortada köpürtülecek bir şey yok” dedi.

"O tweeti test amaçlı attım!"

"O tweeti test amaçlı attım!"

'Eline sağlık' paylaşımını neden yaptığını anlatan Altaylı, paylaşımının ardındaki olayları da şu şekilde anlattı;

“O an yanımda reklamcı arkadaşım vardı. Dedim ki, ‘Bir tweet atacağım. İki taraftan birden küfür yiyeceğim.’ Ve attım. Arkadaşım ‘Kimi kastediyorsun’ dedi. ‘Kim kimi anlarsa onu. Sen şimdi tartışmaya bak’ dedim. Çünkü biliyorum, herkes kendi açısından algı yapacak. Ben test amaçlı attım. 3-4 saat sonra yazdım bunu. Dedim ki ‘Bir test yaptım, sonucunu aldık.’ Niyetim toplumdaki bölünmeyi görmek ve göstermekti. Bunca yıl suçu ve suçluyu övmemişim şimdi mi öveceğim?'

Saymaz'ın yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
4
1
1
0
0