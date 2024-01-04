Fatih Altaylı: 'AK Parti'deki FETÖ'cüler Sana Hamle Yapacak' Dendi

'Eline sağlık' paylaşımını neden yaptığını anlatan Altaylı, paylaşımının ardındaki olayları da şu şekilde anlattı;

“O an yanımda reklamcı arkadaşım vardı. Dedim ki, ‘Bir tweet atacağım. İki taraftan birden küfür yiyeceğim.’ Ve attım. Arkadaşım ‘Kimi kastediyorsun’ dedi. ‘Kim kimi anlarsa onu. Sen şimdi tartışmaya bak’ dedim. Çünkü biliyorum, herkes kendi açısından algı yapacak. Ben test amaçlı attım. 3-4 saat sonra yazdım bunu. Dedim ki ‘Bir test yaptım, sonucunu aldık.’ Niyetim toplumdaki bölünmeyi görmek ve göstermekti. Bunca yıl suçu ve suçluyu övmemişim şimdi mi öveceğim?'