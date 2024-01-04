Fatih Altaylı: 'AK Parti'deki FETÖ'cüler Sana Hamle Yapacak' Dendi
Fatih Altaylı: 'AK Parti'deki FETÖ'cüler Sana Hamle Yapacak' Dendi
Fatih Altaylı'nın 'eline sağlık' paylaşımı tartışmalara neden oldu. Filistin'e destek yürüyüşünün ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen birisine yumruk atılmasına bu yorumu yaptığı söylenen Altaylı hakkında soruşturma açıldığı konuşuldu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Fatih Altaylı, kendisine daha önce 'AK Partideki FETÖ’cüler sana hamle yapacak” dendiğini aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünden sonra bir kişiye yumruk atıldı.
Öte yandan Gazeteci Fatih Altaylı'nın attığı 'eline sağlık' tweetinin kime olduğu bilinmese de, yumruk atan kişiye olduğu iddia edilmeye başlandı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fatih Altaylı “Yaklaşık 10 gün önce AK Parti içerisinden biri arayıp dedi ki, ‘FETÖ’cüler içeride halen varlar ve sana karşı hamle yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Suçlamaların abuk sabuk olduğunu belirten Altaylı, "ben çeşitli vesilelerle haftada bir ifade veriyorum" diyerek devam etti.
"O tweeti test amaçlı attım!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda