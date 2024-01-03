Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı’ya: “Bu Kadar Belli Etme”
Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı’ya: “Bu Kadar Belli Etme”
Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’nın ‘eline sağlık’ paylaşımı hakkındaki açıklaması sonrasında Altaylı için korkuyor iddiasında bulundu. Kütahyalı ayrıca, Altaylı ailesinin zenginlik kaynağı ile ilgili de paylaşımda bulundu.
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Gazeteci Fatih Altaylı, 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitingde yaşanan yumruklu saldırı sonrasında sosyal medyadan ‘eline sağlık’ paylaşımında bulunmuştu.
Tepkiler sonrasında paylaşımı silen Fatih Altaylı, bugün YouTube üzerinden yayınladığı videoda da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
“Olaylar olmaya başlayınca ben bir tweet attım.Tek bir şey söyleyedim: Elinize sağlık. Hiçbir özne yazmadan. Şunu hatta bunu yazarken yanında bir arkadaşım vardı. Dedi ki, "abi kimin eline sağlık". Dedim ki "Bak bakalım kim ne anlayacak buradan?". Çünkü yumruk atını yakalayanların eline sağlık olabilir. Yumruk atanın eline sağlık olabilir. Herkesin olabilir. Kim ne anlayacak abi bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldüğü ve sanki ben yumruk atanına eline sağlık diyormuşum gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum, ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum.”
Fatih Altaylı hakkında devlette güçlü iki kliğin kavgası olduğunu iddia eden ve Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma ihtimali olduğunu ilk açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, Altaylı’nın açıklaması sonrasında sosyal medyadan korku imasında bulundu.
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Kütahyalı ayrıca, Fatih Altaylı’nın ailesinin Van’daki zenginlik kaynağını hakkında da açıklamada bulundu.
Rasim Ozan Kütahyalı, “Rasim Abi, şu işe bir el at, Fatih Altaylı kiliselerimizi geri versin” diye yazan bir takipçisine, “Bu rüzgarla beraber Van Valiliği de gerekeni yapabilir belki. Fatih Altaylı’ya da haksızlık etme, Van kiliselerine ve Ermeni arazilerine çöken Fatih’in kendisi değil… Emniyet’in ilgili raporunda Altaylı’nın ailesinin Hristiyanlara ait mal ve mülklere çöktüğü yazıyor.” cevabını verdi.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımı 👇
Fatih Altaylı, yaptığı paylaşımla ilgili cuma günü savcılıkta ifade vereceğini açıklamıştı.
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