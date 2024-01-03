Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı’ya: “Bu Kadar Belli Etme”

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’nın ‘eline sağlık’ paylaşımı hakkındaki açıklaması sonrasında Altaylı için korkuyor iddiasında bulundu. Kütahyalı ayrıca, Altaylı ailesinin zenginlik kaynağı ile ilgili de paylaşımda bulundu.