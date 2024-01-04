Ülkücü Grup 'Geçinemiyoruz' Diyen Öğrencilere Saldırdı
Ülkücü Grup 'Geçinemiyoruz' Diyen Öğrencilere Saldırdı
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Olay, İstanbul Üniversitesi yakınlarında Vezneciler Metro girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.
'Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri saldırdı.
Sivil polislerin iki grup arasında yaşanan olayı ayırmaya çalıştığı görülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Arbede anı 🎥
'Bizler üniversite öğrencisiyiz, bize reva görülen günlük 66 TL KYK ile yaşayamıyoruz' 🎥
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