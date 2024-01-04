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Ülkücü Grup 'Geçinemiyoruz' Diyen Öğrencilere Saldırdı

Ülkücü Grup 'Geçinemiyoruz' Diyen Öğrencilere Saldırdı

Öğrenci Ülkücü
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 09:28

Vezneciler Metro girişi yakınlarında, alınan KYK ile geçinemediklerini söyleyen ve bildiri dağıtan gençlere Ülkü Ocakları üyeleri saldırdı.

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Olay, İstanbul Üniversitesi yakınlarında Vezneciler Metro girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.

Olay, İstanbul Üniversitesi yakınlarında Vezneciler Metro girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.

'Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri saldırdı.

'Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri saldırdı.

Sivil polislerin iki grup arasında yaşanan olayı ayırmaya çalıştığı görülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sivil polislerin iki grup arasında yaşanan olayı ayırmaya çalıştığı görülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Arbede anı 🎥

'Bizler üniversite öğrencisiyiz, bize reva görülen günlük 66 TL KYK ile yaşayamıyoruz' 🎥

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