Forbes'in Yaptığı Son İncelemeye Göre Türkiye'nin En Yaşanılabilir Şehri Neresi?

Dünyanın en ünlü finans, pazarlama, yatırım ve endüstri dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri üzerinde araştırma yaptı. Yaşamanın ve çalışmanın daha olanaklı olduğu şehirleri en düşük puandan en yüksek puana doğru sıralayan Forbes, ilk sıraya yerleştirdiği şehirle bir miktar şaşırttı. Peki Türkiye'nin en yaşanılır şehri hangisi?