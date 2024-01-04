Forbes'in Yaptığı Son İncelemeye Göre Türkiye'nin En Yaşanılabilir Şehri Neresi?
Forbes'in Yaptığı Son İncelemeye Göre Türkiye'nin En Yaşanılabilir Şehri Neresi?
Dünyanın en ünlü finans, pazarlama, yatırım ve endüstri dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri üzerinde araştırma yaptı. Yaşamanın ve çalışmanın daha olanaklı olduğu şehirleri en düşük puandan en yüksek puana doğru sıralayan Forbes, ilk sıraya yerleştirdiği şehirle bir miktar şaşırttı. Peki Türkiye'nin en yaşanılır şehri hangisi?
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Tüm dünyanın takip ettiği dergi Forbes, Türkiye ile ilgili enteresan bir araştırmanın altına imza attı.
30. Hatay
29. Artvin
28. Malatya
27. Kırklareli
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26. Denizli
25. Zonguldak
24. Konya
23. Bolu
22. Mersin
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21. Adana
20. Karabük
19. Elazığ
18. Edirne
17. Muğla
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16. Aydın
15. Balıkesir
14. Kayseri
13. Samsun
12. Sakarya
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11. Çanakkale
10. Trabzon
9. Eskişehir
8. Bursa
7. Yalova
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6. Antalya
5. Kocaeli
4. Tekirdağ
3. İzmir
2. Ankara
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1. İstanbul
Geri kalan iller ise şu şekilde:
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