Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Forbes'in Yaptığı Son İncelemeye Göre Türkiye'nin En Yaşanılabilir Şehri Neresi?

Forbes'in Yaptığı Son İncelemeye Göre Türkiye'nin En Yaşanılabilir Şehri Neresi?

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 12:19

Dünyanın en ünlü finans, pazarlama, yatırım ve endüstri dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri üzerinde araştırma yaptı. Yaşamanın ve çalışmanın daha olanaklı olduğu şehirleri en düşük puandan en yüksek puana doğru sıralayan Forbes, ilk sıraya yerleştirdiği şehirle bir miktar şaşırttı. Peki Türkiye'nin en yaşanılır şehri hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm dünyanın takip ettiği dergi Forbes, Türkiye ile ilgili enteresan bir araştırmanın altına imza attı.

Tüm dünyanın takip ettiği dergi Forbes, Türkiye ile ilgili enteresan bir araştırmanın altına imza attı.

Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerini bulmak adına bir araştırma yapan Forbes dergisi, en düşük puandan en yüksek puana doğru tüm listeyi sıraladı. Gelin o listeye birlikte bakalım.

30. Hatay

30. Hatay

Genel Endeks Puanı: 46,89

29. Artvin

29. Artvin

Genel Endeks Puanı: 47,35

28. Malatya

28. Malatya

Genel Endeks Puanı: 47,36

27. Kırklareli

27. Kırklareli

Genel Endeks Puanı: 48,05

İçeriğin Devamı Aşağıda

26. Denizli

26. Denizli

Genel Endeks Puanı: 48,05

25. Zonguldak

25. Zonguldak

Genel Endeks Puanı: 48,30

24. Konya

24. Konya

Genel Endeks Puanı: 48,88

23. Bolu

23. Bolu

Genel Endeks Puanı: 49,77

22. Mersin

22. Mersin

Genel Endeks Puanı: 50,09

İçeriğin Devamı Aşağıda

21. Adana

21. Adana

Genel Endeks Puanı: 50,23

20. Karabük

20. Karabük

Genel Endeks Puanı: 50,31

19. Elazığ

19. Elazığ

Genel Endeks Puanı: 50,53

18. Edirne

18. Edirne

Genel Endeks Puanı: 50,99

17. Muğla

17. Muğla

Genel Endeks Puanı: 51,23

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Aydın

16. Aydın

Genel Endeks Puanı: 51,30

15. Balıkesir

15. Balıkesir

Genel Endeks Puanı: 51,72

14. Kayseri

14. Kayseri

Genel Endeks Puanı: 52,04

13. Samsun

13. Samsun

Genel Endeks Puanı: 52,36

12. Sakarya

12. Sakarya

Genel Endeks Puanı: 53,35

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Çanakkale

11. Çanakkale

Genel Endeks Puanı: 53,36

10. Trabzon

10. Trabzon

Genel Endeks Puanı: 53,38

9. Eskişehir

9. Eskişehir

Genel Endeks Puanı: 56,84

8. Bursa

8. Bursa

Genel Endeks Puanı: 57,13

7. Yalova

7. Yalova

Genel Endeks Puanı: 58,07

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Antalya

6. Antalya

Genel Endeks Puanı: 59,1

5. Kocaeli

5. Kocaeli

Genel Endeks Puanı: 59,98

4. Tekirdağ

4. Tekirdağ

Genel Endeks Puanı: 61,46

3. İzmir

3. İzmir

Genel Endeks Puanı: 62,39

2. Ankara

2. Ankara

Genel Endeks Puanı: 66,13

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İstanbul

1. İstanbul

Büyük bir kesimin 'İstanbul'da yaşanmaz' düşüncesinin aksine Forbes'in araştırmasına göre, yaşayan insanların sahip olduğu imkanlar doğrultusunda ilk sıraya İstanbul yerleşti.

Genel Endeks Puanı: 68,9

Geri kalan iller ise şu şekilde:

Geri kalan iller ise şu şekilde:

  • 81- MUŞ Genel Endeks Puanı: 29,71

  • 80- ŞIRNAK Genel Endeks Puanı: 30,45

  • 79- HAKKARİ Genel Endeks Puanı: 30,94

  • 78- SİİRT Genel Endeks Puanı: 31,57

  • 77- BİTLİS Genel Endeks Puanı: 31,85 

  • 76- AĞRI Genel Endeks Puanı: 32,44

  • 75- IĞDIR Genel Endeks Puanı: 33,86

  • 74- ARDAHAN Genel Endeks Puanı: 33,96

  • 73- YOZGAT Genel Endeks Puanı: 34,28

  • 72 - VAN Genel Endeks Puanı: 35,51

  • 71- BATMAN Genel Endeks Puanı: 35,55

  • 70- ADIYAMAN Genel Endeks Puanı: 35,62

  • 69- BİNGÖL Genel Endeks Puanı: 36,46

  • 68- OSMANİYE Genel Endeks Puanı: 36,73

  • 67- BAYBURT Genel Endeks Puanı: 37,11

  • 66- MARDİN Genel Endeks Puanı: 37,23

  • 65- DİYARBAKIR Genel Endeks Puanı: 37,38

  • 64- GÜMÜŞHANE Genel Endeks Puanı: 37,47

  • 63- AKSARAY Genel Endeks Puanı: 37,72

  • 62- KARS Genel Endeks Puanı: 38,24

  • 61- TOKAT Genel Endeks Puanı: 39,53

  • 60- ÇORUM Genel Endeks Puanı: 39,55

  • 59- KARAMAN Genel Endeks Puanı: 39,97

  • 58- TUNCELİ Genel Endeks Puanı: 40,57

  • 57- KİLİS Genel Endeks Puanı: 40,96

  • 56- KIRŞEHİR Genel Endeks Puanı: 40,97

  • 55- ŞANLIURFA Genel Endeks Puanı: 41,09

  • 54- NİĞDE Genel Endeks Puanı: 41,21

  • 53- AFYONKARAHİSAR Genel Endeks Puanı: 41,24

  • 52- ÇANKIRI Genel Endeks Puanı: 41,30

  • 51-KAHRAMANMARAŞ Genel Endeks Puanı: 41,76

  • 50- KASTAMONU Genel Endeks Puanı: 42,00

  • 49- DÜZCE Genel Endeks Puanı: 42,49

  • 48- NEVŞEHİR Genel Endeks Puanı: 42,66

  • 47- BURDUR Genel Endeks Puanı: 42,68

  • 46- ERZİNCAN Genel Endeks Puanı: 42,71

  • 45- UŞAK Genel Endeks Puanı: 42,79

  • 44- ORDU Genel Endeks Puanı: 43,05

  • 43- RİZE Genel Endeks Puanı: 43,40

  • 42- SİNOP Genel Endeks Puanı: 43,60

  • 41- BARTIN Genel Endeks Puanı: 43,63

  • 40- AMASYA Genel Endeks Puanı: 43,69

  • 39- ERZURUM Genel Endeks Puanı: 44,05

  • 38- BİLECİK Genel Endeks Puanı: 44,69

  • 37- KIRIKKALE Genel Endeks Puanı: 44,94

  • 36- ISPARTA Genel Endeks Puanı: 45,47

  • 35- MANİSA Genel Endeks Puanı: 45,54

  • 34- GİRESUN Genel Endeks Puanı: 45,72

  • 33- GAZİANTEP Genel Endeks Puanı: 46,55

  • 32- KÜTAHYA Genel Endeks Puanı: 46,57

  • 31- SİVAS Genel Endeks Puanı: 46,80

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?