Dolar İçin Yükseliş Tahmini Geldi: İngiliz Bankadan Dolar/TL'de Yükseliş Beklentisi
Dolar İçin Yükseliş Tahmini Geldi: İngiliz Bankadan Dolar/TL'de Yükseliş Beklentisi
HSBC, ABD dolarının Türk lirası karşısında yavaş şekilde artmasını bekliyor.
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Sıkı parasal şartların ekonomiyi kredi kanalları yolu ile etkilemeye bayladığını belirten HSBC, kredi büyümesinin yavaşlamasının, iç talebin zayıflamasının ve cari açığın daha küçük hale gelmesinin Türk Lirası'nı daha az kırılgan hale getireceğini savundu.
"Destekleyici döviz taşımacılığı"
"Daha az negatif reel faizler dolarizasyonu sınırlar"
"Destekleyici makro nabız"
"Bu nedenle, USD-TRY'nin yılsonuna kadar yavaş ve ılımlı bir şekilde 33,0 seviyesine yükseleceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz."
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