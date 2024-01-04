Dolar İçin Yükseliş Tahmini Geldi: İngiliz Bankadan Dolar/TL'de Yükseliş Beklentisi

Merkez Bankası'nın şahin pivotu ile TL mevduatlarına ödenen faiz oranları güçlü bir şekilde yükselmiştir. Reel olarak, bu mevduatların getirisi hala negatiftir, ancak dinamik para birimi için açıkça daha olumluya dönmüştür. Döviz korumalı mevduatlar, yabancı para birimlerine yönelik önemli bir talebi tetiklemeden azalmaya başlamıştır. TL cinsinden mevduatların cazibesi, enflasyonun ikinci çeyrekteki olası düşüşü ile 2024 yılında daha da artabilir. Özellikle politika yapıcıların döviz korumalı mevduat programını kademeli olarak kaldırmayı hedefledikleri göz önüne alındığında, reel faizlerin seyri TL için çok önemli olacaktır.