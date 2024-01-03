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Bitcoin'de Kazançlar Geri Alındı: Veriler ve Açıklamalarla Piyasada İşler Değişti

Bitcoin'de Kazançlar Geri Alındı: Veriler ve Açıklamalarla Piyasada İşler Değişti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 17:48

Dün çılgın yükselen Bitcoin'de bugün düşüş görülürken, Fed'den gelen açıklamalar ve ABD verilerinde yön değişti.

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SEC'in spot ETF başvurularını reddeceği iddiaları Bitcoin'i 21 ayın zirvesinden döndürdü.

SEC'in spot ETF başvurularını reddeceği iddiaları Bitcoin'i 21 ayın zirvesinden döndürdü.

Bu sabah 21 ayın en yüksek seviyesi olan 45921,48 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı, gelen keskin satışlar ile 24 saat öncesine göre yüzde 6,1'den fazla düşerek 42 bin 364 dolarda indi.

Ethereum da yüzde 7,2 düşüşle 2196 dolara geriledi.

Bitcoin fiyatının gerilemesinde Matrixport'un bugün yayınladığı bir değerlendirmede, SEC'in tüm spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğini öngörmesinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Bitcoin fiyatının gerilemesinde Matrixport'un bugün yayınladığı bir değerlendirmede, SEC'in tüm spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğini öngörmesinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Matrixport, ETF başvurularının kabul edileceğinin satın alınmaya başlandığı Eylül'den bu yana kriptoparalara 14 milyar dolar giriş olduğunu, bunun 10 milyar dolarının doğrudan ETF başvurularının kabul edileceği beklentileri ile ilişkili olduğunu öngördüklerini vurguladı.

Kuruluş, SEC spot Bitcoin ETF başvurularını reddetse de Bitcoin fiyatının 2024 yılı sonunda yılın başındaki 42 bin doların üzerinde bir yerde olacağını da öngördü.

Oysa dün işler bambaşkaydı.

Barkin: Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yolunda gerçek bir ilerleme kaydetti

Barkin: Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yolunda gerçek bir ilerleme kaydetti

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in istihdam piyasasına büyük zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alma yolunda 'gerçek bir ilerleme kaydettiğini' ve umulan yumuşak inişin 'giderek daha olası hale geldiğini' söyledi.

Ancak Barkin, yumuşak inişe yönelik risklerin devam ettiğini, mevcut yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkilerinin beklenenden daha sert olması ve ayrıca dış şokların ya da beklenenden daha yapışkan enflasyonun Fed'in hedefine tam dönüşü beklenenden daha zor hale getirmesi gibi riskler olduğunu belirtti.

Barkin, 'Bu nedenle ilave faiz artırımı potansiyeli masada kalmaya devam ediyor' dedi ve herhangi bir faiz indiriminin zamanlaması ve hızının belirlendiğini söyledi

Barkin, bu yıl için kendi politika beklentileri veya Fed'in Temmuz ayından bu yana %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttuğu politika faizini düşürmeye başlamasının ne zaman uygun olabileceği konusunda ayrıntı vermedi.

BlackRock: 2023'te tahvil ETF'leri 300 milyar dolar yatırım çekti

BlackRock: 2023'te tahvil ETF'leri 300 milyar dolar yatırım çekti

BlackRock'a göre, 2023 yılında tahvil borsa yatırım fonları (ETF'ler), son on yılların en yüksek tahvil getirilerini yansıtarak, yönetim altındaki varlıklarda 300 milyar dolarlık rekor bir artış sağladı.

Firma, bu ETF'lerin 2030 yılına kadar 6 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. Bu hızlı büyüme, merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırması nedeniyle yatırımcıların daha yüksek getirilere yönelmesinden kaynaklandı.

Redbook: ABD'de perakende satışlar %5,6 arttı

Redbook: ABD'de perakende satışlar %5,6 arttı

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Aralık ayının 5. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 5,6 arttı.

Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar Aralık ayının ilk 5 haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış gösterdi.

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Tüm bu olanların ardından ABD'de 10 yıllık tahvil faizi Aralık başından beri ilk kez %4 seviyesine yükseldi. Ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla gerileyerek 2.036 dolara indi.

Tüm bu olanların ardından ABD'de 10 yıllık tahvil faizi Aralık başından beri ilk kez %4 seviyesine yükseldi. Ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla gerileyerek 2.036 dolara indi.

ICE'de Brent ham petrol vadeli işlemleri 1 dolar artarak 76,89 dolar/varile çıktı.

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