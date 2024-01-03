Bitcoin'de Kazançlar Geri Alındı: Veriler ve Açıklamalarla Piyasada İşler Değişti

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in istihdam piyasasına büyük zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alma yolunda 'gerçek bir ilerleme kaydettiğini' ve umulan yumuşak inişin 'giderek daha olası hale geldiğini' söyledi.

Ancak Barkin, yumuşak inişe yönelik risklerin devam ettiğini, mevcut yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkilerinin beklenenden daha sert olması ve ayrıca dış şokların ya da beklenenden daha yapışkan enflasyonun Fed'in hedefine tam dönüşü beklenenden daha zor hale getirmesi gibi riskler olduğunu belirtti.

Barkin, 'Bu nedenle ilave faiz artırımı potansiyeli masada kalmaya devam ediyor' dedi ve herhangi bir faiz indiriminin zamanlaması ve hızının belirlendiğini söyledi

Barkin, bu yıl için kendi politika beklentileri veya Fed'in Temmuz ayından bu yana %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttuğu politika faizini düşürmeye başlamasının ne zaman uygun olabileceği konusunda ayrıntı vermedi.