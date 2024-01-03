Bitcoin'de Kazançlar Geri Alındı: Veriler ve Açıklamalarla Piyasada İşler Değişti
Bitcoin'de Kazançlar Geri Alındı: Veriler ve Açıklamalarla Piyasada İşler Değişti
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SEC'in spot ETF başvurularını reddeceği iddiaları Bitcoin'i 21 ayın zirvesinden döndürdü.
Bitcoin fiyatının gerilemesinde Matrixport'un bugün yayınladığı bir değerlendirmede, SEC'in tüm spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğini öngörmesinin etkili olduğu öne sürülüyor.
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Tüm bu olanların ardından ABD'de 10 yıllık tahvil faizi Aralık başından beri ilk kez %4 seviyesine yükseldi. Ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla gerileyerek 2.036 dolara indi.
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