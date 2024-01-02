Bitcoin Son 2 Yılın Zirvesinde: Kriptoların Yükselişi 2024'te Sürer mi?
Bitcoin Son 2 Yılın Zirvesinde: Kriptoların Yükselişi 2024'te Sürer mi?
Kripto varlık piyasasının hakimi Bitcoin, 2024'e hızlı başladı. 2024'ün ilk işlem gününde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin, ETF için değerlendirme bekliyor. Diğer yandan merkez bankaları ve halving de yükselişte etkili oluyor.
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Kripto varlık piyasasının en büyük birimi olan Bitcoin, ETF onayının beklentisiyle yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 45 bin doların üzerine çıkarak yeni yıla giriş yaptı.
Spot ETF değerlendirmesine yönelik beklentilerle Bitcoin'de yükseliş beklentisi de 50 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
Kripto varlıklarda en büyük piyasa değerine sahip 2. kripto varlık birimi Ethereum da bu ortamda son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.
Ekim ayından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanan Bitcoin, Kasım 2021'de gördüğü tarihi zirvesi olan 68 bin 990 dolardan halen uzak olsa da uzmanlar spot ETF'nin kullanımını önemli görüyor.
CoinTR Araştırma Departmanı raporuna göre, SEC’in sıradaki 14 Spot Bitcoin ETF başvurusundan bir veya birkaçını onaylaması beklenirken, piyasa yorumcuları, ETF onayının Bitcoin fiyatı üzerindeki kısa vadeli etkisi konusunda bölünmüş durumda.
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Kripto para analisti Scott Melker, X (Twitter) üzerinden paylaştığı analizde Bitcoin’in 40 bin dolar civarında oluşturduğu konsolidasyondan sonra “boğa bayrağı” oluşturduğunu ve SEC’nin potansiyel onayının ardından Bitcoin’in 54 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.
VanEck danışmanı Gabor Gurbacs ise spot Bitcoin ETF’inin erken günlerinin piyasa standartlarına göre kısa vadede beklentiyi karşılayamayacağını, ancak birkaç yıl içinde trilyonlarca dolarlık giriş çekeceğine inanıyor.
Son 12 saatte tüm ağda yaklaşık 75 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. CoinGlass verilerine göre, son 12 saatte tüm ağda toplamda 74,5 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bu likidasyonların 13,5 milyon doları uzun pozisyonlar ve 60,9 milyon doları kısa pozisyonlar tarafından oluşturuldu.
Fox Business muhabirleri Eleanor Terrett ve Charles Gasparino’ya göre, SEC’nin eylemlerini tahmin etmek zor olsa da, geçen Perşembe ve Cuma günü sunulan S-1 formunu incelemesi ve yorumlaması gerektiğinden, bu hafta başında onaylanması beklenmiyor. BlackRock, SEC’den henüz bir haber almadığını bildirdi.
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