Bitcoin Son 2 Yılın Zirvesinde: Kriptoların Yükselişi 2024'te Sürer mi?

Diğer yandan 4 yılda bir olan 'halving' de nisan ayında planlanıyor. Bitcoin'de önceki 3 'halving'de yeni rekorlar görülmüştü.

Bitcoin son 7 günde yüzde 6’dan fazla değer kazanırken, geçen yıl yaklaşık yüzde 157 oranında yükseliş gösterdi.

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 5,88 artışla 1 trilyon 740 milyar doların üzerine çıktı.