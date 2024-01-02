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Bitcoin Son 2 Yılın Zirvesinde: Kriptoların Yükselişi 2024'te Sürer mi?

Bitcoin Son 2 Yılın Zirvesinde: Kriptoların Yükselişi 2024'te Sürer mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.01.2024 - 14:56

Kripto varlık piyasasının hakimi Bitcoin, 2024'e hızlı başladı. 2024'ün ilk işlem gününde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin, ETF için değerlendirme bekliyor. Diğer yandan merkez bankaları ve halving de yükselişte etkili oluyor.

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Kripto varlık piyasasının en büyük birimi olan Bitcoin, ETF onayının beklentisiyle yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 45 bin doların üzerine çıkarak yeni yıla giriş yaptı.

Kripto varlık piyasasının en büyük birimi olan Bitcoin, ETF onayının beklentisiyle yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 45 bin doların üzerine çıkarak yeni yıla giriş yaptı.

Yüzde 4'ün üzerinde yükselerek 45 bin 500 dolar üzerine çıkan Bitcoin 6 Nisan 2022'den bu yana zirvesine çıktı. TL bazında da 1 milyon 300 binin üzerinde işlem görüyor. 

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) spot ETF için 10 Ocak tarihinde değerlendirme beklenirken, aralık ayı başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde yükselen Bitcoin 2024'e de hızlı bir giriş yapmış oldu.

Spot ETF değerlendirmesine yönelik beklentilerle Bitcoin'de yükseliş beklentisi de 50 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Spot ETF değerlendirmesine yönelik beklentilerle Bitcoin'de yükseliş beklentisi de 50 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Diğer yandan 4 yılda bir olan 'halving' de nisan ayında planlanıyor. Bitcoin'de önceki 3 'halving'de yeni rekorlar görülmüştü. 

Bitcoin son 7 günde yüzde 6’dan fazla değer kazanırken, geçen yıl yaklaşık yüzde 157 oranında yükseliş gösterdi.

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 5,88 artışla 1 trilyon 740 milyar doların üzerine çıktı.

Kripto varlıklarda en büyük piyasa değerine sahip 2. kripto varlık birimi Ethereum da bu ortamda son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Kripto varlıklarda en büyük piyasa değerine sahip 2. kripto varlık birimi Ethereum da bu ortamda son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Dünyada büyük merkez bankalarının bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri de Bitcoin'de yükselişi tetikliyor.

Ekim ayından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanan Bitcoin, Kasım 2021'de gördüğü tarihi zirvesi olan 68 bin 990 dolardan halen uzak olsa da uzmanlar spot ETF'nin kullanımını önemli görüyor.

Ekim ayından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanan Bitcoin, Kasım 2021'de gördüğü tarihi zirvesi olan 68 bin 990 dolardan halen uzak olsa da uzmanlar spot ETF'nin kullanımını önemli görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile birlikte VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco dahil 13 şirket, SEC'e spot ETF başvurusu yapmıştı.

Bitcoin ETF'inin SEC tarafından kabul görmesi, kripto varlığın daha fazla dağıtımı ve kabulü anlamına gelerek olumlu görülüyor.

CoinTR Araştırma Departmanı raporuna göre, SEC’in sıradaki 14 Spot Bitcoin ETF başvurusundan bir veya birkaçını onaylaması beklenirken, piyasa yorumcuları, ETF onayının Bitcoin fiyatı üzerindeki kısa vadeli etkisi konusunda bölünmüş durumda.

CoinTR Araştırma Departmanı raporuna göre, SEC’in sıradaki 14 Spot Bitcoin ETF başvurusundan bir veya birkaçını onaylaması beklenirken, piyasa yorumcuları, ETF onayının Bitcoin fiyatı üzerindeki kısa vadeli etkisi konusunda bölünmüş durumda.

Bitcoin opsiyonlarında düşen volatilite nedeniyle onay gününde önemli bir ralli beklemeyen analistler bulunurken, konuya farklı yaklaşan analistler de bulunuyor.

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Kripto para analisti Scott Melker, X (Twitter) üzerinden paylaştığı analizde Bitcoin’in 40 bin dolar civarında oluşturduğu konsolidasyondan sonra “boğa bayrağı” oluşturduğunu ve SEC’nin potansiyel onayının ardından Bitcoin’in 54 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Kripto para analisti Scott Melker, X (Twitter) üzerinden paylaştığı analizde Bitcoin’in 40 bin dolar civarında oluşturduğu konsolidasyondan sonra “boğa bayrağı” oluşturduğunu ve SEC’nin potansiyel onayının ardından Bitcoin’in 54 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.
twitter.com

VanEck danışmanı Gabor Gurbacs ise spot Bitcoin ETF’inin erken günlerinin piyasa standartlarına göre kısa vadede beklentiyi karşılayamayacağını, ancak birkaç yıl içinde trilyonlarca dolarlık giriş çekeceğine inanıyor.

VanEck danışmanı Gabor Gurbacs ise spot Bitcoin ETF’inin erken günlerinin piyasa standartlarına göre kısa vadede beklentiyi karşılayamayacağını, ancak birkaç yıl içinde trilyonlarca dolarlık giriş çekeceğine inanıyor.
twitter.com

Son 12 saatte tüm ağda yaklaşık 75 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. CoinGlass verilerine göre, son 12 saatte tüm ağda toplamda 74,5 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bu likidasyonların 13,5 milyon doları uzun pozisyonlar ve 60,9 milyon doları kısa pozisyonlar tarafından oluşturuldu.

Son 12 saatte tüm ağda yaklaşık 75 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. CoinGlass verilerine göre, son 12 saatte tüm ağda toplamda 74,5 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bu likidasyonların 13,5 milyon doları uzun pozisyonlar ve 60,9 milyon doları kısa pozisyonlar tarafından oluşturuldu.

Fox Business muhabirleri Eleanor Terrett ve Charles Gasparino’ya göre, SEC’nin eylemlerini tahmin etmek zor olsa da, geçen Perşembe ve Cuma günü sunulan S-1 formunu incelemesi ve yorumlaması gerektiğinden, bu hafta başında onaylanması beklenmiyor. BlackRock, SEC’den henüz bir haber almadığını bildirdi.

Fox Business muhabirleri Eleanor Terrett ve Charles Gasparino’ya göre, SEC’nin eylemlerini tahmin etmek zor olsa da, geçen Perşembe ve Cuma günü sunulan S-1 formunu incelemesi ve yorumlaması gerektiğinden, bu hafta başında onaylanması beklenmiyor. BlackRock, SEC’den henüz bir haber almadığını bildirdi.
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