Sınırlar Kalkıyor: Artık WhatsApp Üzerinden Farklı Mesajlaşma Uygulamalarıyla da Konuşulabilecek
Sınırlar Kalkıyor: Artık WhatsApp Üzerinden Farklı Mesajlaşma Uygulamalarıyla da Konuşulabilecek
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WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına yeni ve heyecan verici bir özelliği test ediyor, üçüncü taraf mesaj desteği.
Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Facebook Messenger, Google Messages ve Telegram gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajları doğrudan WhatsApp içinde görüntüleyebilecekler.
Bu gelişme, özellikle Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Meta'nın karşılaştığı düzenleyici baskılar göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekiyor.
Meta'nın bir tekel olarak tanımlanması, şirketin platformlarını daha fazla entegre hale getirme zorunluluğunu doğurdu.
WhatsApp'ta üçüncü taraf sohbetlerin entegrasyonu, bu yasal gerekliliklerin bir yansıması olarak görülüyor.
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Ancak bu yeniliğin uygulanışı bazı önemli soruları beraberinde getiriyor. WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliği ile tanınıyor ve bu yeni entegrasyonun, diğer platformlardan gelen mesajlar için aynı düzeyde güvenlik sağlayıp sağlayamayacağı henüz belirsiz.
Ayrıca, bu özelliğin sadece Avrupa Birliği içinde kullanıma sunulup sunulmayacağı da merak konusu.
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