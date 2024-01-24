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Sınırlar Kalkıyor: Artık WhatsApp Üzerinden Farklı Mesajlaşma Uygulamalarıyla da Konuşulabilecek

Sınırlar Kalkıyor: Artık WhatsApp Üzerinden Farklı Mesajlaşma Uygulamalarıyla da Konuşulabilecek

whatsapp
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 12:39

WhatsApp, üçüncü parti uygulamalar tarafından gönderilen mesajların desteklenmesi özelliğini kazanıyor. Böylece kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden diğer uygulamalardan gelen mesajları görebilecekler. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına yeni ve heyecan verici bir özelliği test ediyor, üçüncü taraf mesaj desteği.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına yeni ve heyecan verici bir özelliği test ediyor, üçüncü taraf mesaj desteği.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Facebook Messenger, Google Messages ve Telegram gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajları doğrudan WhatsApp içinde görüntüleyebilecekler.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Facebook Messenger, Google Messages ve Telegram gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajları doğrudan WhatsApp içinde görüntüleyebilecekler.

Bu gelişme, özellikle Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Meta'nın karşılaştığı düzenleyici baskılar göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekiyor.

Bu gelişme, özellikle Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Meta'nın karşılaştığı düzenleyici baskılar göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekiyor.

Meta'nın bir tekel olarak tanımlanması, şirketin platformlarını daha fazla entegre hale getirme zorunluluğunu doğurdu.

Meta'nın bir tekel olarak tanımlanması, şirketin platformlarını daha fazla entegre hale getirme zorunluluğunu doğurdu.

WhatsApp'ta üçüncü taraf sohbetlerin entegrasyonu, bu yasal gerekliliklerin bir yansıması olarak görülüyor.

WhatsApp'ta üçüncü taraf sohbetlerin entegrasyonu, bu yasal gerekliliklerin bir yansıması olarak görülüyor.
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Ancak bu yeniliğin uygulanışı bazı önemli soruları beraberinde getiriyor. WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliği ile tanınıyor ve bu yeni entegrasyonun, diğer platformlardan gelen mesajlar için aynı düzeyde güvenlik sağlayıp sağlayamayacağı henüz belirsiz.

Ancak bu yeniliğin uygulanışı bazı önemli soruları beraberinde getiriyor. WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliği ile tanınıyor ve bu yeni entegrasyonun, diğer platformlardan gelen mesajlar için aynı düzeyde güvenlik sağlayıp sağlayamayacağı henüz belirsiz.

Ayrıca, bu özelliğin sadece Avrupa Birliği içinde kullanıma sunulup sunulmayacağı da merak konusu.

Ayrıca, bu özelliğin sadece Avrupa Birliği içinde kullanıma sunulup sunulmayacağı da merak konusu.

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