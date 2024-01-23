Google Haritalar ile Menülerdeki Yemeklerin Gerçek Görünümü ve Fiyat Bilgisi Cebinize Geliyor
Google Haritalar ile Menülerdeki Yemeklerin Gerçek Görünümü ve Fiyat Bilgisi Cebinize Geliyor
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Google Haritalar, sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan yemek fotoğraflarını yenilikçi bir yaklaşımla işlevsel hale getirdi.
Artık, restoranların bilgilerini incelediğimizde fotoğraflar sekmesi altında kullanıcılar tarafından paylaşılan yemek fotoğrafları menüdeki ürünlerle eşleştirilecek.
Bu sayede her fotoğrafın altında ilgili yemeğin ismi ve menüdeki açıklaması yer alacak.
Bu yenilik, restorana gitmeden önce menüde yer alan yemeklerin gerçek görüntüsü hakkında daha doğru bir beklentiye sahip olmamızı sağlayacak.
Ayrıca, bu küçük kartlarda yemeklerle ilgili "popüler", "vegan" gibi etiketler de bulunacak.
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Google, bu bilgileri çoğunlukla veri analizi yoluyla belirleyecek ancak her özelliği bizzat onaylamayacak, kullanıcıların bu kartlarda düzenleme yapma ve öneride bulunma şansları da olacak.
Kullanıcılar, yazım hataları, yanlış bilgiler, ofansif isimler ve servis edilmeyen yemekler gibi konularda düzeltme talebinde bulunulabilecek.
Google Haritalar bu görselleri tanımlarken hem kullanıcıların yaptığı tanımlara hem de nesne tanıma teknolojisine dayanıyor.
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