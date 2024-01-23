Google Haritalar ile Menülerdeki Yemeklerin Gerçek Görünümü ve Fiyat Bilgisi Cebinize Geliyor

Google Haritalar, restoranlarda çekilmiş yemek fotoğraflarını menüdeki ürünlerle otomatik olarak eşleştirecek. Böylece müşteriler, restorana gitmeden önce menüdeki yemeklerin gerçek görüntüsünü, ismini ve fiyatını öğrenebilecekler. Detaylar içerikte. 👇

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