Yapay Zeka Kontrolden Çıktı! Uluslararası Kargo Firmasının Sohbet Robotu Müşteriye Küfür Etti
Yapay Zeka Kontrolden Çıktı! Uluslararası Kargo Firmasının Sohbet Robotu Müşteriye Küfür Etti
Fransa merkezli kargo dağıtım şirketi DPD'nin internet sitesindeki yapay zeka destekli sohbet botu, son günlerde oldukça dikkat çeken bir olaya karıştı. Müşteri, kargosunun kaybolduğunu belirterek yardım talebinde bulunduğu sohbet botundan, oldukça şaşırtıcı ve eleştirel cevaplar aldı.
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Olay, Londra'da kaybolan kargosunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan 30 yaşındaki müzisyen Ashley Beauchamp'ın başına geldi.
Bu sıradışı yaklaşımın ötesinde, sohbet botu müşteriye karşı küfürlü ifadeler kullanarak firmanın itibarını daha da zedeledi.
Tuhaf diyalog, müşteri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılınca kısa sürede geniş kitleler tarafından konuşulan bir olay haline geldi.
Şirket, şimdilik yapay zeka aracını kullanımdan kaldırdı ve daha güvenilir bir versiyon üzerinde çalıştıklarını da belirtti.
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