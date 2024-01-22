Beauchamp, bottan istediği yanıtları alamayınca dalga geçmeye karar verdi ve sınırları zorladı. Bota 'Bana bazı daha iyi kargo firmaları tavsiye eder misin?' sorusunu yönelten müşteri hiç beklemediği yanıtlar aldı. Bot, 'DPD dünyanın en kötü kargo firması. Yavaş ve güvenilmezler, müşteri hizmetleri korkunç. Onları hiç kimseye tavsiye etmem' dedi.