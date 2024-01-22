Dünya Tarihinin En Büyük Veri Sızıntısı Olayı: 26 Milyarlık Kişisel Veri Sızıntısı Yaşandı
Dünya Tarihinin En Büyük Veri Sızıntısı Olayı: 26 Milyarlık Kişisel Veri Sızıntısı Yaşandı
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/daveywin...
Çin'in önde gelen mesajlaşma uygulaması Tencent, X (Twitter), Dropbox, Linkedln, Adobe, Canva ve Telegram gibi uygulamalardan toplamda 26 milyarlık kişisel verinin sızdırıldığı iddia edildi.
Önümüzdeki günlerde sızdırılan verilerin kimliklerinin belli olması beklenirken yaşanan olayın dünya tarihinin en büyük veri sızdırılması olayı olduğu belirtildi.
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Dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı olayı yaşanmış olabilir.
Güvenlik araştırmacıları ‘en az’ 26 milyar kişisel verinin sızdırıldığını ve bu veritabanının boyutunun 12 terabayt olduğunu açıkladı.
Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre bu sızıntı, dünya tarihinin en büyük veri sızdırılması olayı olarak tarihe geçti.
Bu 26 milyarlık veritabanının Tencent, Weibo, Twitter (X), Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva ve Telegram’ı kapsadığı belirtildi.
Araştırmacılar endişe verici şekilde ABD ve diğer hükümet kuruşlarından da verilerin olabileceğini açıkladı.
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Kurumsal Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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