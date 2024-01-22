Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Dünya Tarihinin En Büyük Veri Sızıntısı Olayı: 26 Milyarlık Kişisel Veri Sızıntısı Yaşandı

Dünya Tarihinin En Büyük Veri Sızıntısı Olayı: 26 Milyarlık Kişisel Veri Sızıntısı Yaşandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.01.2024 - 23:53

Çin'in önde gelen mesajlaşma uygulaması Tencent, X (Twitter), Dropbox, Linkedln, Adobe, Canva ve Telegram gibi uygulamalardan toplamda 26 milyarlık kişisel verinin sızdırıldığı iddia edildi. 

Önümüzdeki günlerde sızdırılan verilerin kimliklerinin belli olması beklenirken yaşanan olayın dünya tarihinin en büyük veri sızdırılması olayı olduğu belirtildi. 

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/daveywin...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı olayı yaşanmış olabilir.

Dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı olayı yaşanmış olabilir.

Güvenlik araştırmacıları ‘en az’ 26 milyar kişisel verinin sızdırıldığını ve bu veritabanının boyutunun 12 terabayt olduğunu açıkladı.

Güvenlik araştırmacıları ‘en az’ 26 milyar kişisel verinin sızdırıldığını ve bu veritabanının boyutunun 12 terabayt olduğunu açıkladı.

Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre bu sızıntı, dünya tarihinin en büyük veri sızdırılması olayı olarak tarihe geçti.

Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre bu sızıntı, dünya tarihinin en büyük veri sızdırılması olayı olarak tarihe geçti.

Bu 26 milyarlık veritabanının Tencent, Weibo, Twitter (X), Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva ve Telegram’ı kapsadığı belirtildi.

Bu 26 milyarlık veritabanının Tencent, Weibo, Twitter (X), Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva ve Telegram’ı kapsadığı belirtildi.

Araştırmacılar endişe verici şekilde ABD ve diğer hükümet kuruşlarından da verilerin olabileceğini açıkladı.

Araştırmacılar endişe verici şekilde ABD ve diğer hükümet kuruşlarından da verilerin olabileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kurumsal Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kurumsal Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Siber suçluların sınırlı bilgilerle dahi olsa neler yapabileceklerini asla küçüksememeliyiz. Kullanıcıların çalınan şifrelerin sonuçlarının farkında olması ve gerekli güvenlik güncellemelerini yapması gerekiyor.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
4
3
3
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?