Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast'in 250 Bin Dolar Dağıttığı Çekilişin Kazananlarından Biri Türk Oldu!

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in X üzerinden yaptığı çekilişin kazanlarından biri de ülkemizden oldu. Kendisini takip edip paylaşımını Rt'leyen 10 kişiye 25'şer bin dolar dağıtan isimlerden biri Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu. Detaylar...👇