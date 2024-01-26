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Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast'in 250 Bin Dolar Dağıttığı Çekilişin Kazananlarından Biri Türk Oldu!

Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast'in 250 Bin Dolar Dağıttığı Çekilişin Kazananlarından Biri Türk Oldu!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.01.2024 - 17:25

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in X üzerinden yaptığı çekilişin kazanlarından biri de ülkemizden oldu. Kendisini takip edip paylaşımını Rt'leyen 10 kişiye 25'şer bin dolar dağıtan isimlerden biri Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu. Detaylar...👇

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Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in geçtiğimiz günlerde X'te yaptığı paylaşım rekor kırmıştı hatırlarsanız.

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in geçtiğimiz günlerde X'te yaptığı paylaşım rekor kırmıştı hatırlarsanız.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

MrBeast'in videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken X platformunda 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

MrBeast'in videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken X platformunda 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Akabinde 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.

Akabinde 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.

Beklenen sonuçlar açıklandı ve şanslı isimlerden bir tanesi Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu.

Beklenen sonuçlar açıklandı ve şanslı isimlerden bir tanesi Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu.

Onedio'da Genel Yayın Direktörü olan Mehmet Cemil Kemaloğlu, bayrakları astırdı.👇

Onedio'da Genel Yayın Direktörü olan Mehmet Cemil Kemaloğlu, bayrakları astırdı.👇
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Kemaloğlu' nun çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşım da şu şekilde oldu.👇

Kemaloğlu' nun çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşım da şu şekilde oldu.👇

Dileriz 2024 gibi diğer yıllar da şans getirir.😍

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Asın bayrakları asın...🇹🇷

Asın bayrakları asın...🇹🇷
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