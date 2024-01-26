Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast'in 250 Bin Dolar Dağıttığı Çekilişin Kazananlarından Biri Türk Oldu!
Dünyanın En Ünlü YouTuber'ı Mr.Beast'in 250 Bin Dolar Dağıttığı Çekilişin Kazananlarından Biri Türk Oldu!
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Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in geçtiğimiz günlerde X'te yaptığı paylaşım rekor kırmıştı hatırlarsanız.
MrBeast'in videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken X platformunda 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.
Akabinde 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.
Beklenen sonuçlar açıklandı ve şanslı isimlerden bir tanesi Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu.
Onedio'da Genel Yayın Direktörü olan Mehmet Cemil Kemaloğlu, bayrakları astırdı.👇
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Kemaloğlu' nun çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşım da şu şekilde oldu.👇
Yorumlar da gecikmedi...👇
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Asın bayrakları asın...🇹🇷
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